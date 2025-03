Oleggio Magic Basket: vittoria importantissima a Empoli

Un altro mattoncino importantissimo. L'Oleggio Magic Basket chiude il girone di andata vincendo a casa di Empoli 82-88 nella sfida che valeva il recupero della quarta giornata di campionato. In campo per gli Squali Casella, Youssef, Lonati, Garavaglia e Suigo; per Empoli Giannone, Baccetti, Rosselli, De Leone e Mazzoni. Squali in gas e con Casella e Lonati è 2-6; Empoli non sta a guardare e dall'arco va avanti (9-8); Maric dall'arco allunga 14-8, stessa posizione Suigo sigla il 16-14. Rincorsa biancorossa e capitan Pilotti da tre pareggia 21-21. Sul 26-23 Catalani richiama i suoi e la prima sirena dice 26-25. Empoli sfrutta molto bene la lunetta (35-29), Garavaglia e De Ros accorciano ed è time out (39-35). La ditta Casella-Lonati è precisissima e sul 39-42 è ancora pausa per Empoli. Qualche pasticcio in attacco consente il recupero e casalingo e Catalani chiama la pausa, secondo finale 41-42.