Volley: la DelMonte® Boy League arriva a Cuneo domenica 23 Marzo

La fase eliminatoria del Campionato Under 14 del Consorzio di Serie A vedrà la partecipazione di 19 squadre, suddivise in quattro gironi da quattro squadre e un girone da tre squadre ciascuno. Le gare si disputeranno in cinque diverse sedi: Cuneo, Trento, Piacenza, Civitanova e Perugia.

Cuneo ospiterà il Girone A, che vedrà affrontarsi i padroni di casa del MA Acqua S.Bernardo Cuneo, la Monge Gerbaudo Savigliano, i Campi Reali Cantù e i Diavoli Rosa Brugherio. Le partite del girone si terranno al “Palazzetto dello sport di Busca”, domenica 23 Marzo dalle ore 9 con i cuneesi in campo contrapposti a Savigliano.

Al termine della fase eliminatoria, le prime classificate di ciascun girone e le tre migliori seconde in base alla classifica avulsa si qualificheranno per la Final Eight, che si disputerà dal 23 al 25 maggio 2025, in una sede ancora da destinarsi.

In vista dell’atteso appuntamento con la Boy League, il Direttore Tecnico del settore giovanile Mario Barbiero, condivide il suo entusiasmo per l’evento: «Domenica 23 marzo ospiteremo la Boy League a Cuneo, un evento importante che rappresenta una grande soddisfazione per tutta la società e per il movimento giovanile. Accoglieremo altre squadre che, insieme ai nostri ragazzi, si sfideranno per qualificarsi alla fase finale, che si terrà a fine maggio. Sarà un’intera giornata di partite, con i nostri atleti che daranno il massimo per ottenere la qualificazione. Questa rappresenta un’importante esperienza di crescita per i nostri ragazzi, che affronteranno le squadre di Cantù, Savigliano e i Diavoli Rosa. Invitiamo tutti gli amici e gli appassionati a partecipare e a sostenere questa manifestazione sportiva di alto livello, organizzata dalla Lega Pallavolo Serie A».

Ingresso libero per assistere alle gare presso il Palasport buschese.

La compagine cuneese sarà affidata ai coach Mario Barbiero e Andrea Marino e sarà composta da:

Belvolto Ludovico

Brignone Daniel

Buttafarro Stefano

Cuniberti Matteo (VBC Mondovì)

Lisa Nicolò

Maiorano Paolo

Miretti Lorenzo

Paoletti Denis

Paz y Mino Ruales Carlo

Sottile Riccardo

Vivalda Gabriele

LA FORMULA DELLA DELMONTE® BOY LEAGUE

Fase eliminatoria: 19 squadre partecipanti suddivise in 4 gironi da 4 squadre e 1 girone da 3 squadre ciascuno. Si disputa un unico concentramento per un totale di 6 gare (nei gironi da 4 squadre) e 3 gare totali (nel girone da 3). I gironi della fase eliminatoria si disputeranno a Cuneo, Trento, Piacenza, Civitanova e Perugia. La prima classificata di ciascun girone e le tre migliori seconde in base alla classifica avulsa si qualificano per la Final Eight.

Final Eight: la Fase Finale prevede una fase a concentramento a 8 squadre che si disputerà nei giorni 23, 24 e 25 Maggio 2025.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ore 9.00: MA Acqua S. Bernardo Cuneo – Monge Gerbaudo Savigliano

Ore 10.45: Campi Reali Cantù – Diavoli Rosa Brugherio

Ore 12.30: Campi Reali Cantù – Monge Gerbaudo Savigliano

Ore 14.15: Diavoli Rosa Brugherio – MA Acqua S. Bernardo Cuneo

Ore 16.00: Monge Gerbaudo Savigliano – Diavoli Rosa Brugherio

Ore 17.45: MA Acqua S. Bernardo Cuneo – Campi Reali Cantù

L’ALBO D’ORO

1996: Las Daytona MODENA

1997: Cassa di Risparmio RAVENNA

1998: Alpitour Traco CUNEO

1999: TNT Alpitour CUNEO

2000: Sisley TREVISO

2001: Conad FORLI'

2002: Esse-Ti Carilo LORETO

2003: Albero del Volley V3 PARMA

2004: Lube Banca Marche MACERATA

2005: Samia SCHIO

2006: Scuola di Pallavolo Anderlini – Cimone MODENA

2007: Lube Banca Marche MACERATA

2008: Sisley TREVISO

2009: Sisley TREVISO

2010: Itas Diatec TRENTINO

2011: Sisley TREVISO

2012: Volley SEGRATE 1978

2013: Cucine Lube Banca Marche MACERATA

2014: Materdominivolley CASTELLANA GROTTE

2015: Kio-Ene PADOVA

2016: CMC ROMAGNA

2017: Evvai Progetto Azzurra ALESSANO

2018: Cucine Lube CIVITANOVA

2019: Itas TRENTINO

2020, 2021, 2022 e 2023: non disputato

2024: Gamma Chimica BRUGHERIO