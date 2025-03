Reale Mutua Fenera Chieri ’76: ricorso per la gara dei quarti playoff contro Igor Novara

Comunicato della società del 20 marzo 2025 La società Chieri ’76 Volleyball comunica che in data 20 marzo 2025, ha depositato presso il Giudice Sportivo nazionale il ricorso relativo alla gara dei quarti playoff contro Igor Novara, disputata in data 19 marzo 2025, per errore tecnico arbitrale, inerente un chiaro fallo di posizione della compagine avversaria. Il giudice sportivo con provvedimento comunicato nella serata di ieri, ha respinto il ricorso con la decisione allegata che ci si astiene dal commentare. In queste condizioni la società si riserva di valutare di presentare nella giornata di domani reclamo d’urgenza avanti la Corte sportiva d’appello.

Comunicato della società di oggi, 21 marzo 2025

Il Chieri ’76 ha deciso prima di presentare ricorso al Giudice Sportivo e ora di impugnarne il provvedimento in via di urgenza avanti la Corte d’Appello anche per (provare ad) affermare un principio. Per (tentare di) cambiare un sistema che così com’è congegnato non può funzionare. In queste condizioni di negazione dell’evidenza tanto vale abolire la facoltà per i club di presentare reclamo, diventa per tutti una inutile perdita di tempo. E beninteso lo affermiamo senza nessuna volontà provocatoria, ma anche al fine di aprire una fattiva discussione sul punto.