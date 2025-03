La Reale Mutua Torino ’81 Iren in trasferta contro il Vela Nuoto Ancona

Sfida ad alta quota per la sedicesima giornata di regular season, la Reale Mutua Torino ’81 Iren scende in vasca contro il Vela Nuoto Ancona terza forza del campionato. All’andata alla piscina Stadio Monumentale i gialloblù si sono fatti rimontare sull’8-8 dai marchigiani. I ragazzi di Simone Aversa arrivano dalla vittoria con il brivido finale per 16-14 contro il Bogliasco e andranno in cerca dei tre punti per allungare sull’Ancona in classifica. I ragazzi di Risso, invece, vorranno rialzare la testa dopo la sconfitta della settimana scorsa contro il Metanopoli per 9-8.