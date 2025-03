Short Track: weekend ad alta velocità con i Campionati Italiani Junior al PalaTazzoli

Sono circa un centinaio gli atleti che si sfideranno nelle consuete quattro categorie (A, B, C, D) sia al maschile che al femminile e nelle consuete tre distanze (1500 m, 1000 m, 500 m) con la variante dei 777 metri (al posto dei 1500) per i più piccoli della categoria D.

Saranno una quindicina gli atleti piemontesi a caccia di medaglie, in gran parte tesserati per la Velocisti Ghiaccio Torino, società organizzatrice della manifestazione. Fittissimo il programma gare con inizio alle 8.30 di un sabato 22 che infiammerà il ghiaccio torinese sino alle 18, mentre domenica l’intero evento troverà la sua adrenalinica conclusione con la Super Final di ogni categoria fino circa alle ore 12.