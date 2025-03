Tecnoengineering Moncalieri: punti pesanti in palio a Benevento

Dopo l’amara sconfitta subita al PalaEinaudi contro la Cestistica Spezzina, per la Tecnoengineering Moncalieri è già tempo di voltare pagina e concentrarsi sulla prossima sfida: sabato sera le Lunette saranno ospiti della Virtus Academy Benevento al Palatedeschi per la decima giornata di ritorno del campionato Techfind Serie A2 . All’andata, sul parquet di casa, Moncalieri si impose con un netto 71-47.

A quattro giornate dal termine, Moncalieri si trova in bilico tra la salvezza e la zona retrocessione. La sconfitta per 67-69 contro la Cestistica Spezzina ha fatto scivolare le ragazze di coach Terzolo al 10° posto, a pari punti con Salerno Ponteggi e Torino Teen Basket, che inseguono solo per una peggior differenza canestri. Per conquistare due punti fondamentali, Moncalieri punterà su Mitreva, top scorer nell’ultimo match con 16 punti, e su Grosso, ormai una pedina chiave sia in difesa che in fase di impostazione offensiva. Fondamentale, però, sarà anche il contributo dell’intera squadra, a cominciare dalle più esperte Salvini, Cordola e Sammartino per finire con le giovani ma fondamentali Ngamene, Pasero, Avagnina, Corgnati, Obaseki e Gesuele, tutte chiamate a dare il massimo per portare a casa la vittoria.

Ad attendere le Lunette ci sarà la neopromossa Virtus Academy Benevento, formazione molto giovane come Moncalieri, attualmente fanalino di coda della classifica. Una posizione che però non deve ingannare: dopo un girone d’andata senza vittorie, la squadra di coach Musco ha stupito battendo sia la Cestistica Spezzina che Salerno Ponteggi e dimostrando di essere un avversario tutt’altro che arrendevole. Il gioco delle biancoblù ruota attorno a Gkompetzisvili, guardia da 12.3 punti di media, e a Toffolo, sempre in doppia cifra nelle ultime tre partite.

Le due squadre scenderanno in campo domani, sabato 22 marzo alle ore 17:00 al Palatedeschi di Benevento. Il match sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube @VirtusAcademyBenevento. A dirigere l’incontro saranno i Sig.ri Bernassola Andrea (primo arbitro) e Lilli Matteo (secondo arbitro).