L'IVECO Cus Torino Rugby cerca riscatto nella capitale!

Trascorsa la settimana di riposo, l’ IVECO Cus Torino Rugby è pronta a tornare in campo per la 15 a giornata del campionato di serie A. Domenica 23 marzo, alle ore 14:30 i XV biancoblu sfideranno l’ Unione Rugby Capitolina a Roma. Un match importante ma soprattutto su un terreno per i cussini ricco di significato.

Come ha ricordato l’Head Coach Lucas D’Angelo: «Domenica andremo a giocare sul campo della Capitolina, un campo ostico che ci riporta al ricordo della finale per la promozione in Top 10 della stagione 2021/22. Abbiamo studiato e lavorato molto bene per affrontare questa squadra».

La formazione piemontese arriva a questo appuntamento dopo una settimana di pausa, utile per recuperare energie fisiche e mentali e per reintegrare nella rosa alcuni giocatori. Dall'altra parte, la Capitolina è reduce da una sconfitta contro il Parabiago e avrà sicuramente voglia di riscattarsi davanti al proprio pubblico.

La partita d’andata tra le due squadre è stata combattuta fino all’ultimo minuto, con gli universitari sconfitti per un solo punto. Proprio per evitare di ripetere gli stessi errori, l’IVECO Cus Torino si è preparata con attenzione, focalizzandosi sui punti di forza della formazione romana. «La Capitolina è una squadra che fa dell’aspetto tattico il suo elemento principale e all’andata ci ha messo in difficoltà sotto questo profilo. Il lavoro svolto in settimana è stato mirato ad arginare queste situazioni offensive e a individuare spazi dove poter attaccare con il nostro sistema di gioco» ha sottolineato l’Head Coach.

Per la formazione dei coach D’Angelo, De Carli e Bianco, questa partita rappresenta un'opportunità importante per riscattarsi dopo un periodo non semplice e ritrovare fiducia nei propri mezzi. Il rientro di alcuni giocatori infortunati permette di avere maggiori opzioni di gioco: «Sono molto contento per i ragazzi che stanno rientrando in squadra: il loro desiderio è giocare, e questo ritorno in campo permette loro di perseguire il proprio obiettivo. Inoltre abbiamo più opzioni di gioco, possiamo scegliere se fare un gioco più aperto o più chiuso, sviluppandolo nel modo più vario possibile» conclude D’Angelo.

Sarà una sfida molto combattuta, assolutamente da non perdere! La partita verrà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook “CUS Torino Rugby”.