Novipiù Monferrato Basket, il rush finale: sabato la sfida contro Orlandina

Nella sfida giocata nel mese di Novembre in Sicilia furono i ragazzi di coach Fabio Corbani ad avere la meglio, espugnando il PalaFantozzi 71-80. Capo d’Orlando in questi mesi si è attestata tra le migliori compagini del girone, quasi perfetta in casa, cedendo il passo solo a Legnano, e chirurgica in trasferta, andando a raccogliere 21 vittorie complessive, quarto posto e piena zona playoff. Grande lavoro di coach Domenico Bolignano che ha costruito le sue fortune sull’esperienza del lituano Simas Jasaitis, e sulla freschezza dell’argentino Lucas Fresno, ala piccola classe 2004 da 15 punti di media. Con loro nel quintetto iniziale Marco Barattini e Giacomo Cecchinato sugli esterni, sotto canestro il 2003 Giacomo Furin o Leonardo Marini. Luca Antonietti nelle rotazioni dei lunghi, Giorgio Galipò, Vittorio Moltrasio e Nikola Markovic dalla panchina.

La Novipiù a 6 giornate dalla fine della regular season è ancora alla ricerca del miglior posto possibile per i Play-In, da qui alla fine saranno esattamente tre gare interne e tre in trasferta a decretare le sorti della compagine rossoblù. La vittoria esterna contro Andrea Costa Imola ha confermato che questa squadra può sorprendere e fare risultati contro chiunque, non sarà semplice confermare la vittoria esterna dell’andata, ma davanti al proprio pubblico i monferrini sanno divertirsi. Ancora lavoro a parte per il play Lorenzo Baldi.

