La Reale Mutua torna in campo, trasferta insidiosa a Cividale

I gialloblù saranno impegnati sabato sera in trasferta sul parquet della UEB Gesteco Cividale, una delle squadre rivelazione della stagione. Un banco di prova importante per proseguire nel miglior momento stagionale della squadra di coach Paolo Moretti, reduce da sei vittorie nelle prime sette partite della sua gestione e da una striscia aperta di cinque successi consecutivi.

Torino sicuramente vuole riprendere da dove aveva lasciato prima del break, continuando a costruire certezze e fiducia in vista della volata finale di regular season e per inseguire la certezza matematica di un pass per la postseason. La trasferta di Cividale si preannuncia però particolarmente complicata, non solo per il valore dell’avversario – una squadra molto ben allenata da coach Pillastrini, in piena corsa per la qualificazione diretta ai playoff (6° posto in classifica) con 19 vittorie e 13 sconfitte – ma anche per l’ambiente: il palazzetto friulano è tra i più caldi del campionato e il pubblico locale è capace di infiammarsi, spinto dalle giocate di Lucio Redivo e compagni. Nonostante i tanti impegni ravvicinati di Cividale – finalista di Coppa Italia e reduce dal recupero di campionato contro Verona – i gialloblù ducali hanno mostrato carattere, qualità e una straordinaria solidità che li rendono temibili in qualsiasi circostanza.

L’assistente allenatore Alessandro Iacozza ha presentato così la sfida: «La trasferta di Cividale sarà una partita insidiosa, giochiamo contro un’ottima squadra, in un palazzetto sempre caldo e accogliente e in un momento della stagione dove ci si avvicina alla fine della regular season e per cui le partite contano di più. Dopo la pausa dovuta alla Coppa Italia torniamo finalmente a giocare. Dobbiamo ritrovare subito il ritmo partita e continuare a fare le cose positive che conosciamo benissimo. Nonostante per Cividale sia la quarta partita in otto giorni, non c’è da fidarsi: conosciamo benissimo il carattere delle squadre di coach Pillastrini e siamo sicuri che la stanchezza accumulata non sarà un problema per loro. Una volta iniziata la partita ci aspettiamo una lotta contro una squadra che ha orgoglio, forza e talento».

Anche Kevion Taylor, protagonista nelle ultime vittorie della Reale Mutua – autore di 22.4 punti di media nelle ultime 5 partite – ha sottolineato le chiavi del match: «Credo che la chiave della partita sarà giocare insieme, difendendo con intensità contro una squadra tosta, che si fa sentire a rimbalzo e che ha tanti giocatori capaci di giocare uno contro uno con aggressività. Se riusciremo a giocare con lucidità in attacco e a controllare la lotta a rimbalzo, avremo buone possibilità di continuare questo nostro momento positivo».

L’appuntamento è per sabato 22 marzo alle ore 20:00 al PalaGesteco di Cividale del Friuli. I gialloblù andranno a caccia della sesta vittoria consecutiva per confermare il loro eccellente stato di forma e continuare la corsa in vista della postseason.

COSÌ NEL MATCH DI ANDATA

Al Pala Gianni Asti, Torino e Cividale furono protagoniste di una battaglia, combattuta, vinta in volata dai friulani di coach Pillastrini per 65-74 grazie a un parziale decisivo di 14-28 nella quarta frazione a favore della UEB Gesteco. Per la Reale Mutua non fu sufficiente una doppia doppia di Ajayi, autore di 14 punti e altrettanti rimbalzi.

INJURY REPORT

Matteo Montano non sarà disponibile per la partita di sabato sera a Cividale: il giocatore deve essere tenuto a riposo a causa di un problema alla mano destra. Montano non ha preso parte alla trasferta e le sue condizioni saranno costantemente monitorate dallo staff medico. Antonio Gallo ha ripreso ad allenarsi regolarmente con il gruppo in settimana e sarà a disposizione di coach Moretti per la sfida di sabato sera contro Cividale. Il playmaker gialloblù era stato costretto a saltare le ultime cinque partite a causa di una lesione muscolare di grado intermedio al gluteo, riportata a seguito di un trauma durante la gara di campionato a Brindisi.

DIRETTA STREAMING

La partita sarà visibile in diretta streaming su LNP Pass. Inoltre, saranno forniti aggiornamenti quarto per quarto sui canali social di Basket Torino (@basket_torino su Instagram e Basket Torino Official su Facebook).