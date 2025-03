Il Comune di Torino premia GranTorino U17 Eccellenza dopo il titolo regionale

Un traguardo storico per la cooperativa GRANTORINO: ieri pomeriggio la squadra Under 17 Eccellenza è stata premiata dall’assessore allo sport del Comune di Torino, Domenico Carretta, dopo la vittoria del titolo regionale. Queste le parole dell’assessore Carretta , che ha ringraziato i ragazzi e la società: «Vi ringrazio per aver accettato il mio invito in assessorato, un luogo importante per la storia del club, perché qui simbolicamente è nato tutto, con la conferenza stampa di presentazione del progetto GRANTORINO ». Dopo aver reso omaggio alla figura di Gianni Gallo, scomparso lo scorso anno, l’assessore ha voluto ricordare ai ragazzi l’insegnamento della stella NBA Giannis Antetokounmpo sul valore della sconfitta: «Non esiste fallimento nello sport. Non devi sempre vincere, vincono anche gli altri. Non si parla di fallimento, ma di fare dei passi verso il successo. In queste sale celebriamo i campioni e le grandi vittorie, come nel vostro caso, ma non solo, perché anche le sconfitte vanno celebrate e possono essere lezioni forti che aiutano a crescere».

Il coach dell’Under 17 Eccellenza Alessandro Ancona ha evidenziato l’importanza di continuare a lavorare verso i prossimi obiettivi: «I ragazzi hanno messo grande voglia in campo. All’inizio di questo progetto tutti hanno fatto un passo indietro, passando da essere avversari a compagni di squadra e capendo subito che in questa causa bisogna essere uniti. Ora andremo avanti obiettivo dopo obiettivo, come facciamo da agosto: sabato torniamo in campo con le stesse ambizioni».

Soddisfazione anche da parte del presidente Gianni Vitale, che ha sottolineato quanto fossero alte le aspettative: «Iniziare la stagione con i favori del pronostico non è facile, c’erano tante aspettative sulla nostra cooperativa. È vero che vincere non è tutto, ma vincere quando tutti se lo aspettano ha un grande valore. Voi ragazzi e tutto lo staff avete vinto assumendovi questa responsabilità, che vi ha dato la forza per raggiungere questo risultato. Vi ringrazio perché il nome di GRANTORINO continua ad avere attorno a sé grande interesse, e il merito è soprattutto vostro».

Il vicepresidente Luca Battaglio ha riconosciuto che questo risultato dà continuità al grande lavoro della città di Torino in ambito sportivo. «La città di Torino sta facendo passi importanti nello sport, ospitando grandi eventi da anni, e anche noi abbiamo dato il nostro contributo aggiungendo un altro mattone e dimostrando che Torino è in grado di fare grandi cose. Partire da un progetto, mettere insieme le persone giuste e arrivare a un risultato di sistema dà un segnale alla città e dimostra che possiamo raggiungere grandi risultati quando ci diamo da fare. È un grande risultato per noi e per la nostra città».

Presente anche Giampaolo Ceva, presidente onorario del Circolo Edoardo Agnelli: «Ogni atleta ha tre serbatoi: quello tecnico, quello fisico e quello mentale. Per riempire quello mentale è importante sentirsi bene, ed è per questo che abbiamo deciso di creare la HOG nell’ex palestra della RIV. Dietro c’è un’azienda che crede nello sport come strumento sociale di sviluppo».

Durante la premiazione, l’assessore ha consegnato ai giocatori e allo staff una medaglia commemorativa della città, ricevendo in cambio la maglia di GRANTORINO autografata dai membri della cooperativa. Un gesto simbolico che celebra un traguardo sportivo significativo e segna un passo importante nel percorso di crescita della cooperativa verso nuovi obiettivi.