Collegno Basket cerca conferme sul difficile campo di Siena

Collegno Basket è pronto a tornare in campo per la prima giornata del girone di ritorno della seconda fase di Serie B Interregionale . Domenica 23 marzo alle ore 18:00 , i Lions saranno di scena al PalaCorsoni, ospiti di Stosa Virtus Siena , in un match delicato per il cammino dei biancorossi nel Play-In Out Conference Nord Ovest.

Dopo aver conquistato il primo successo della seconda fase espugnando il PalaBetti di Castelfiorentino, la formazione guidata da coach Comazzi arriva carica all’appuntamento in terra toscana. Contro Castelfiorentino, i Lions hanno imposto il proprio ritmo fin dalle battute iniziali, mantenendo il controllo del match e dimostrando solidità e intensità per tutti i 40 minuti di gioco. La squadra biancorossa ha saputo gestire i momenti difficili con equilibrio e lucidità, confermando la crescita sia in fase difensiva che offensiva. L’obiettivo contro Siena sarà replicare quella prestazione, fatta di tanta aggressività in difesa e un gioco fluido in attacco, che permetta di ottenere alte percentuali in fase realizzativa.

La gara d’andata al PalaCollegno, ha visto i rossoblù imporsi con autorità, sfruttando un blackout dei Lions nel secondo periodo. Nonostante la reazione biancorossa nella ripresa, il divario accumulato è risultato incolmabile.

Dall’altra parte, la Stosa Virtus Siena arriva all’incontro con il vento in poppa: i toscani hanno chiuso il girone d’andata con un percorso netto, vincendo sei partite su sei, l’ultima delle quali contro Varese. Coach Evangelisti può contare su un roster dal grande potenziale offensivo, guidato da Gianoli (15.5 punti di media), Braccagni (13), Calvellini (11.7), Guerra (11.3) e Costantini (10.8). I padroni di casa hanno dimostrato di essere una squadra solida ed equilibrata, capace di colpire nei momenti chiave e di gestire con efficacia ogni fase della gara.

L’appuntamento è quindi fissato per domenica alle 18:00 al PalaCorsoni di Siena e in diretta streaming sul canale YouTube @VirtusSiena1950, con direzione arbitrale affidata ai Sig.ri Rossetti Samuele e Sposito Gianmatteo.

CLASSIFICA

Virtus Siena – 24

Mens Sana 1871 Siena – 24

Don Bosco Crocetta – 22

Olimpia Legnaia – 22

Spezia Basket Club – 20

Seagulls Genova – 16

Basket Cecina – 16

Campus Varese – 12

Collegno Basket – 10

Basketball Gallarate – 12

ABC Castelfiorentino – 10

Basket Club Serravalle – 2