La Bertram ospita l’orgogliosa Pistoia, Leoni a caccia del poker di successi in campionato

Cavalcando la striscia positiva più lunga della stagione. Le sei vittorie consecutive equamente ripartite tra campionato e Champions League hanno creato un’aura di imbattibilità per la Bertram Derthona Tortona in un marzo tanto impegnativo quanto pieno soltanto di gioie. La sfida di domani contro l’Estra Pistoia, in programma alle ore 17:30 al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato per la 23^ giornata della Serie A Unipol, darà il via alla volata dell’ultima settimana del mese che prevede anche l’incontro casalingo con Würzburg e la trasferta a Venezia, partite-verità per la squadra bianconera, in particolare quella contro i tedeschi di mercoledì prossimo con in palio il biglietto per i quarti di finale della coppa europea.

INCROCI Il match contro i pistoiesi, che chiudono la classifica con 10 punti, coincide con un turno in cui Tortona potrebbe sfruttare una serie di incroci sulla carta favorevole. Le avversarie per l’ingresso ai playoff sono tutte impegnate in scontri diretti della metà alta della classifica, in particolare quello che vedrà Reggio Emilia ospitare Venezia, l’unica inseguitrice dell’attuale ottavo posto dei Leoni, oltre alla sfida interna contro la Virtus Bologna che verrà affrontata stasera da Trieste, a quota 26 punti in graduatoria come la Bertram.

PISTOIA IN RIPRESA I toscani, reduci da due sconfitte contro le capolista Brescia e Trento (87-64 il ko in Trentino nello scorso turno), sono in fase di riassestamento dopo le note vicende societarie che hanno portato al cambio di presidenza. C’è l’orgoglio del gruppo italiano e la voglia forte di non rassegnarsi alla retrocessione, come dimostra non solo il blitz di tre settimane fa a Napoli nel corso del momento più buio dei biancorossi, ma anche l’annuncio arrivato in settimana dell’ingaggio della guardia americana Kadeem Allen. L’ex Forlì non potrà essere schierato già a Casale dal coach Gasper Okorn, ma andrà a rimpolpare un reparto stranieri che aveva perso via via Silins, Rowan e l’ex Derthona Christon, avendo viceversa mantenuto Forrest, Paschall, Kemp e Cooke. All’andata, nel turno pre-natalizio, la Bertram s’impose al PalaCarrara per 93-89 con 21 punti come top scorer di Christian Vital, alle prese adesso con la forte contusione al torace accusata nella serata Champions di mercoledì contro l’AEK Atene, acciacco che potrebbe privare Tortona del suo miglior marcatore stagionale contro l’Estra.

EX DA AMARCORD Pomeriggio da ex per l’assistente allenatore Giovanni Bassi, pistoiese e giocatore tra B2 e B d’Eccellenza del Pistoia Basket, di cui è stato anche capitano. In biancorosso ha invece fatto il suo esordio in Serie A poco più che ragazzo il capitano tortonese Luca Severini, che con i toscani ha collezionato le sue prime 41 presenze sul parquet nel massimo campionato.

DOVE VEDERLA IN TV La gara sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

MATCH SPONSOR Casa Trend sarà il match sponsor della partita con Pistoia. L’azienda di Villalvernia (AL), specializzata nella vendita di serramenti in pvc, alluminio e legno a privati e aziende e partner anche in questa stagione del Derthona Basket, offrirà ai tifosi bianconeri i clap-clap in cartoncino per sostenere in maniera più rumorosa la Bertram e i capi d’abbigliamento del merchandising del club bianconero ai vincitori del DB Game dell’intervallo.

DICHIARAZIONI «Pistoia è una squadra che gioca con il coltello tra i denti. Bisognerà concentrarsi sull’importanza delle caratteristiche individuali dei loro giocatori di talento e sull’orgoglio del gruppo italiano», dice coach Walter De Raffaele. «Più che per una svolta specifica, le attuali 6 vittorie di fila rappresentano la conferma della bontà dell’aver proseguito con qualità il nostro lavoro. C’è stata la presa di coscienza di un gruppo serio della necessità di fare un passo in più nel trovare nuovi equilibri che hanno portato adesso ad un’identità definita. Non ci sentiamo appagati, ci mancherebbe, sicuramente dopo l’impegno infrasettimanale con l’AEK ci sono da recuperare le energie spese, abbiamo il problema dell’infortunio di Vital, una situazione da monitorare fino a domenica».

BASKET BLUE DAY & DERTHONA BASKIN Anche quest'anno la Lega Basket Serie A sostiene con il suo patrocinio l’evento “Basket Blue Day: Un Canestro per l’Autismo”, per ricordare che il 2 aprile si celebra in tutto il mondo “La Giornata Mondiale ONU della Consapevolezza dell’Autismo”. LBA scenderà in campo a fianco delle squadre durante le gare del 23 e 30 marzo e del 6 aprile per testimoniare ancora una volta quanto il mondo dello sport sia vicino a quello della disabilità fisica ed intellettiva. Per il Derthona Basket sarà l’occasione per presentare ufficialmente nel corso dell’intervallo la sua formazione di baskin, il Derthona Baskin.