La Reale Mutua Torino ’81 Iren vince contro il Vela Nuoto Ancona

La Reale Mutua Torino vince per 7-9 il big match della sedicesima giornata di regular season contro il Vela Nuoto Ancona . LA PARTITA Inizia il match e i padroni di casa si portano in vantaggio con il rigore trasformato da Pantaloni, ma la Torino ’81 risponde con Novara. La Torino ’81 fa l’1-2 con il tiro di rigore di Tononi e Cigolini sigla il +2. Si rientra in acqua per il secondo tempo di gioco, l’Ancona fa il 2-3 con Pieroni e pareggia i conti con la superiorità numerica di Dottori . La Reale Mutua Torino ’81 Iren reagisce: Gattarossa segna il 3-4 dal perimetro, Maffè riporta i suoi sul +2 ed è ancora Gattarossa a realizzare il 3-6 con una palombella . I gialloblù sono in partita e allungano sul +4 con Colombo dai cinque metri.

Al cambio vasca i ragazzi di coach Risso provano a rientrare nel match con Sabatini che fa il 4-7 e Milletti che realizza il -2. Al termine del terzo quarto Colombo trova il gol del 5-8. Si rientra in acqua per l’ultimo tempo di gioco e la Reale Mutua Torino ’81 Iren ritorna sul +4 con la rete di Gattarossa, ma l’Ancona non ci sta e Mengoli accorcia le distanze. A un minuto alla fine del match i padroni di casa realizzano la rete del 7-9 con Mengoli che chiude la partita.

LE ANALISI

Simone Aversa al termine della sfida: «Tre punti importanti contro una diretta concorrente per i play-off che abbiamo allontanato ulteriormente in classifica. Sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi che hanno giocato con una buona grinta e voglia di vincere. Va detto che i nostri avversari erano senza tre giocatori importanti; quindi, il nostro compito è stato agevolato, ma questo comunque è sempre un campo difficile. È stata una partita dove si è nuotato moltissimo, sono stati fischiati tanti falli contro facendo innervosire i giocatori in acqua di entrambe le squadre. Siamo stati bravi a rimanere lucidi fino alla fine».

IL TABELLINO

VELA NUOTO ANCONA – REALE MUTUA TORINO ’81 IREN 7-9

Parziali (1-2; 2-5; 2-1; 2-1)

VELA NUOTO ANCONA: Bartolucci, A. Baldinelli, Mengoli 2, Pantaloni 1, Calesini, Gara, Pierpaoli, Milletti 2, Severini, Sabatini, Pieroni 1, Firmani, Dottori 1. All. Risso.

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN: Aldi, Lisica, Abate, Tononi 1, Maffè 1, Cigolini 1, Costa, Ermondi, Gattarossa 3, Cassia, Novara 1, Colombo 2, Santosuosso, Aichino. All. Aversa

GLI ARBITRI: NAVARRA - CARRER

LE NOTE: Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Ancona 5/9 + un rigore e Torino 2/10 + 2 rigori. Espulso Sabatini (A) per comportamento irrispettoso nel terzo tempo.