La Igor battaglia contro la big Moncalieri

Ianuale in regia e Colombo opposto, Ojienelo e Bibolotti al centro, Dodi e Guatteo schiacciatori, Badalamenti libero (in campo nel corso del match Laneve, Annovazzi e Martelli). Il primo set parte in assoluto equilibrio e chi mette la freccia per prima è la Igor con time out per casa (10-12); Moncalieri ricuce e va avanti (16-13) e Galesso richiama le sue. Le Igorine stanno in scia (20-18), ma Moncalieri allunga e dopo una palla set cancellata è 25-21.

Igorine avanti 0-3, poi 2-6 e 5-11 ed è pausa per le padrone di casa, che provano a ricucire (13-15). Un muro di Moncalieri vale il 16 pari e pausa. Si procede punto a punto (23-23), sono le Igorine ad avere la possibilità di chiudere, ma Moncalieri pareggia ancora 25-25 e con un ace fa 27-25 e 2-0.

Stavolta parte meglio la padrona di casa (3-0), ma le Igorine sono pazienti ed è 6 pari. Proprio loro mettono la freccia per il 9-13 ma è contro parziale 13-13 e pausa per Galesso. Ancora a contatto per il 18-16, poi un break di casa vale il 25-18 e 3-0.

Ascot Moncalieri Toplay – Igor Agil Volley 3-0

Parziali (25-21; 27-25; 25-18)

Moncalieri: Gerbino, Battistino, Creaco, Felizia, Levrio, Ariagno, Montabone, Viana (L), Braccioni, Lanza (L), Borgiattino, Ulligini, Dametto. All. Pigliafiori.

Igor: Laneve, Guatteo, Annovazzi, Bibolotti, Sommariva, Colombo, Martelli, Badalamenti (L), Dodi, Ojienelo, Mihali, Ianuale, Pasqualini (L).