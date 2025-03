Una bella Novipiú regola anche Capo d’Orlando

Ancora una bella vittoria per la Novipiù Monferrato Basket che nell’anticipo del sabato sera regola sul parquet amico la Infodrive Orlandina Basket per 83-73. Decisivo il primo parziale con i padroni di casa che riescono poi a gestire gli assalti dei rivali e mantenere i 10 punti di differenza per tutta la durata dell’incontro. Ottima prova di tutto il collettivo con 9 giocatori a referto, Jakub Wojciechowski in doppia doppia con 16 punti e 10 rimbalzi, 3/3 da tre punti, anche Francesco Guerra chiude con 16 punti a referto e 7 rimbalzi.

I ragazzi di coach Corbani iniziano con determinazione segnando i primi due punti con Jakub Wojciechowski, Capo d’Orlando con le rotazioni ridotte a causa di qualche defezione si affida al talento del giovane Lucas Fresno e all’esperienza di Simas Jasaitis. Ma nel primo quarto Pepper e compagni prendono subito il largo chiudendo sul 29-19. Al rientro in campo i siciliani si affidano a Jasaitis dalla distanza, la Novipiù non si scompone, Corbani fa ruotare tutto il roster a disposizione e vanno a referto ben 9 giocatori su 11. Orlandina prova a ricucire il gap, ma il gioco è condizionato dai falli dei propri lunghi che costringono coach Bolignano a gestire Marini e Antonietti. Fresno con una bomba squilla, ma capitan Martinoni e Pepper riportano i rossoblù sul +10 mantenendo il distacco invariato.

Grande equilibrio anche nel terzo periodo, Wojciechowski si esibisce in tutto il suo repertorio, sotto canestro detta legge, dalla distanza è chirurgico. Prova solida anche di Francesco Guerra in fase difensiva e poi sui ribaltamenti di fronte rapito ed efficace. Tre bombe anche per lui. Solite scorribande anche di Umberto Stazzonelli, arma in più dalla panchina. Ogniqualvolta gli ospiti tentano di riavvicinarsi, Monferrato ristabilisce la parità, anche il terzo e quarto periodo terminano in totale parità e la Novipiù si porta a casa la diciottesima vittoria stagione.

Con cinque giornate ancora da giocare è difficile fare pronostici, bisogna continuare su questa strada, una partita alla volta e alzare la testa al traguardo. Prossimo appuntamento per i monferrini in programma Venerdì 28 Marzo in quel di Saronno per sfidare la Robur.

Francesco Guerra al termine della gara: «Siamo molto concentrati, volevamo vincere oggi perchè mancano ormai solo 5 partite e saranno 5 finali da giocare con il coltello tra i denti. Vogliamo puntare ad arrivare il più in alto possibile, non decimi come siamo ora. Questa squadra ha un gran cuore e se lo merita.»

Novipiù Monferrato Basket – Infodrive Capo d’Orlando 83-73

Parziali (29-19, 19-19, 17-17, 18-18)

Novipiù Monferrato Basket: Francesco Guerra 16 (2/3, 3/5), Jakub Wojciechowski 16 (3/3, 2/3), Dalton Pepper 13 (3/8, 1/3), Niccolo Martinoni 13 (5/10, 0/1), Umberto Stazzonelli9 (1/2, 1/2), Simone Vecerina 8 (2/5, 0/2), Francesco Marcucci 3 (0/0, 1/1), Luca Ravioli 3 (0/1, 1/2), Mamoudou Dia 2 (1/2, 0/0), Pietro Basta 0 (0/0, 0/0), Mario Bertaina 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 22 / 31 – Rimbalzi: 40 11 + 29 (Jakub Wojciechowski 10) – Assist: 18 (Dalton Pepper 8)

Infodrive Capo d’Orlando: Lucas Fresno 19 (5/7, 2/5), Luca Antonietti 14 (4/7, 1/3), Simas Jasaitis 13 (5/11, 1/2), Vittorio Moltrasio 8 (1/1, 2/5), Marco Barattini 7 (0/1, 1/3), Nikola Markovic 7 (2/6, 0/1), Matteo Palermo 5 (2/4, 0/2), Leonardo Marini 0 (0/2, 0/1), Giacomo Cecchinato 0 (0/2, 0/3), Giorgio Galipò 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 19 – Rimbalzi: 29 8 + 21 (Simas Jasaitis 11) – Assist: 13 (Lucas Fresno 4)