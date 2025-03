Esordio vincente per la Wash4Green Pinerolo nei playoff Challenge

È la Wash4Green Pinerolo a festeggiare la vittoria al termine di gara uno del secondo turno dei playoff Challenge contro la Eurotek Uyba Busto Arsizio. Un match chiuso al tie break con grande determinazione da parte di Akrari e compagne tornate sul campo da gioco dopo uno stop di tre settimane. Marchiaro schiera una formazione insolita con Bracchi e D’Odorico in banda, Cosi e Sylves al centro, Smarzek opposto, Avenia in cabina di regia e Di Mario libero. Al servizio la squadra di casa lavora meglio delle avversarie (11 ace contro i 6 di Busto Arsizio), così anche in attacco dove Martina Bracchi domina con 22 punti e un super 51% di efficienza. Il premio Mvp è tutto suo. Bene anche Smarzek con 19 punti e D’Odorico (16). Nella metà campo bustocca la migliore è Piva che chiude con 16 punti.

LA PARTITA

1 SET | Bene la Eurotek nelle prime battute del match. Il muro ferma prima Bracchi poi Smarzek portando le ospiti a +3 (3-6). La Wash4Green riprende palla con l’errore al servizio di Obossa e con un ottimo break azzera le distanze (7-7). D’Odorico firma il sorpasso e Avenia mura Kunzler per il +2 (9-7). Piva riporta il punteggio in parità poi è Obossa dai nove metri a mettere in difficoltà la ricezione di casa e far salire le compagne 13-16. Marchiaro chiama time out ma le ospiti continuano a spingere sull’acceleratore (13-18). Pinerolo ci prova ma Busto è brava a difendere il vantaggio chiudendo 21-25.

2 SET | Nel secondo parziale sono le padrone di casa a partire con il piede giusto con D’Odorico al servizio (4-1). Bracchi in attacco non sbaglia un colpo e la squadra sale 10-4. Le pinelle guidano il gioco dominando sulla formazione bustocca (17-10). Avenia di seconda intenzione firma il 22-15. Il monologo della Wash4Green si chiude con l’errore al servizio di Lazic che manda la palla out (25-16).

3 SET | Avvio equilibrato con Piva che risponde bene a D’Odorico (4-4). La Eurotek mette la testa avanti con Van Avermaet in prima linea (5-8) costringendo coach Marchiaro a chiamare il primo time out. Frosini mette a terra il pallone del 7-12 poi Pinerolo piazza un mini break che accorcia le distanze (10-13). Boldini mura D’Odorico tenendo le sue a tre lunghezze di vantaggio (15-18) poi è Frosini a fare la differenza nel finale sfruttando bene le mani del muro (19-24). Cosi manda out ed è vantaggio set Busto.

4 SET | La Wash4Green mette subito le distanze grazie ad un ottimo turno al servizio di Bracchi (7-3). Sylves in fast e l’ace di D’Odorico fanno salire la squadra a +6 (12-6). Come nel secondo set le padrone di casa dettano il ritmo di gioco portandosi al massimo vantaggio di 19-10. Nel finale Busto si rifà sotto, Van Avermaet tiene bene il servizio e Obossa non sbaglia un attacco (22-19). Il primo tempo di Sylves riporta palla nella metà campo di casa poi è la stessa centrale a chiudere il parziale murando Obossa (25-19).

5 SET | Punto a punto nel tie break con Pinerolo avanti di due lunghezze al cambio campo. D’Odorico piazza d’astuzia il pallone del 10-7 poi arriva l’errore in attacco di Sartori e con il punto di Smarzek è +5 Pinerolo (12-7). La reazione di Busto non arriva e la Wash4Green festeggia la vittoria.

SALA STAMPA

Jennifer Boldini (Eurotek Uyba Busto Arsizio): «Non sarà facile la prossima settimana vincere perché Pinerolo si è dimostrata una squadra molto agguerrita per noi era importante vincere, non ci siamo riuscite e vogliamo assolutamente il riscatto oggi. Ci teniamo tanto a questa qualificazione per cui domenica prossima scenderemo in campo col coltello tra i denti cercando di essere aggressive come lo sono state loro. Purtroppo oggi le abbiamo un po’ subite».

Giada Di Mario (Wash4Green Pinerolo): «Ci tenevamo a vincere e volevamo far divertire il pubblico. Non solo, volevamo dimostrare che Busto è una squadra alla nostra portata nonostante il campionato che ha fatto e che noi siamo capaci di ottenere una vittoria in casa che è stata di pura felicità. Siamo orgogliosi, l’obiettivo era proprio questo e siamo riuscite a centrarlo».

IL TABELLINO

WASH4GREEN PINEROLO-EUROTEK UYBA BUSTO ARSIZIO 3-2

Parziali (21/25, 25/16, 19/25, 25/19, 15/7)

WASH4GREEN PINEROLO: Cosi 9, Sylves 8, D’Odorico 16, Bracchi 22, Smarzek 19, Avenia 5, Di Mario (L), Cambi, Sorokaite 1, Bussoli. Non entrate: Moreno, Rubright, Akrari, Moro (L). All. Marchiaro.

EUROTEK UYBA BUSTO ARSIZIO: Piva 16, Van Avermaet 12, Sartori 7, Obossa 9, Kunzler 4, Boldini 3, Pelloni (L) Howard, Frosini 10, Lazic 5. Non entrate: Lualdi, Van Der Pijl, Morandi (L). All. Barbolini.

ARBITRI: Armandola Cesare, Rossi Alessandro.

NOTE | Spettatori: 750. Durata set: 29’, 21’, 27’, 25’, 16’. Tot 118’. MVP: Martina Bracchi.