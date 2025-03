La Bertram cala il settebello: con Pistoia allungata la striscia positiva

Arriva con una partita condotta agevolmente dall’inizio alla fine la quarta vittoria consecutiva in Serie A della Bertram Derthona Tortona. L’Estra Pistoia non riesce ad opporsi al momento d’oro tortonese, 94-68 l’eloquente punteggio con cui la squadra di casa rende senza storia la sfida della 23^ giornata al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato. Gli uomini in bianconero fanno così registrare la vittoria numero 7 in altrettante partite della loro March Madness tra Serie A e Champions League, difendendo ancora una volta efficacemente l’ottava posizione in classifica e presentandosi senza macchie ad una delle sfide più importanti nella storia del club, lo spareggio per i quarti di finale di BCL contro i tedeschi del Würzburg, in programma mercoledì alle ore 18:30 di nuovo sul parquet casalese.

Contro il fanalino di coda toscano, privo di capitan Della Rosa per infortunio, la Bertram – che a sua volta risparmia Vital dopo il colpo al torace subito in settimana contro l’AEK Atene – mette le cose in chiaro davvero dalle primissime battute con una grande prolificità offensiva, una costante per tutta la sfida. Nei tre minuti iniziali sono 14 i punti a referto per la prima fuga dell’incontro (+8) favorita dalla precisione dall’arco di Kuhse e dalla dominante fisicità sotto canestro di Kamagate. Dopo il time-out chiamato dal coach ospite Okorn, la produzione in attacco di Tortona non diminuisce, anzi aumenta, due triple in fila di Baldasso e Weems (anche 3 assist nel primo quarto) e il solito dominio sotto il ferro di Kamagate (7+6 rimbalzi nel periodo inaugurale) valgono un vantaggio che sa di gara indirizzata già a due minuti dall’arrivo della prima minipausa, 31-11.

Pistoia cerca di reagire in qualche modo, uno sforzo corale produce al massimo un -12 (38-26 al 13’), a riallontanarla subito sono Candi e Denegri che in accoppiata producono il 7-0 per tornare a flirtare con il ventello di margine (45-26 al 16’). Cooke sfrutta bene il lavoro dei compagni, ma nel finale di primo tempo la tripla di Baldasso e un canestro da fuori di Candi riportano il +20 Bertram all’intervallo, 54-34.

La ripresa viene presto trasformata in una lunga attesa verso la sirena finale, la tripla di Denegri (15/35 da tre per il Derthona) del +32 di massimo scarto proprio a metà del periodo finale (88-56) e i nuovi punti in campionato del 2006 Farias per l’esplosione di gioia del PalaFerraris sono le ultime note da segnalare.

In classifica la quattordicesima vittoria permette per l’ennesima volta di tenere a distanza l’unica inseguitrice della sua preziosa ottava posizione, Venezia, proprio l’avversaria nello scontro diretto di domenica prossima in Laguna. Ma, in una delle settimane più importanti della stagione, ci sarà prima da pensare ad una delle gare della storia del Derthona Basket.

DICHIARAZIONI «Abbiamo giocato per tutti i 40 minuti una gara seria», è il commento del coach Walter De Raffaele. «Era importante giocarla così contro un’avversaria in difficoltà, sono sicuro che Pistoia giocherà con il coltello tra i denti fino al termine della stagione. Anzi, le faccio un grosso in bocca al lupo per l’affetto che mi lega ai pistoiesi visti i miei trascorsi da giocatore lì. Ancora una volta noi abbiamo fatto una gara di squadra, siamo stati bravi a imporre la nostra fisicità e intensità sin dal primo quarto e questo ci ha permesso di fare altre cose nel prosieguo della partita, gestendo anche le rotazioni. Würzburg? Speriamo di avere il forte appoggio del nostro pubblico, che venga numeroso perché è una gara da dentro o fuori».

Bertram Derthona Tortona – Estra Pistoia 94-68

Parziali (32-17, 54-34, 72-50)

Tortona: Zerini 2, Vital ne, Kuhse 15, Gorham 7, Candi 9, Farias 2, Denegri 13, Baldasso 15, Kamagate 8, Biligha 1, Severini 9, Weems 13. All. De Raffaele.

Pistoia: Benetti 6, Della Rosa ne, Ceron 5, Paschall 3, Agostini ne, Kemp 13, Cooke 16, Forrest 13, Boglio, Saccaggi 12. All. Okorn.

Arbitri: Bartoli di Trieste, Borgo di Grumolo delle Abbadesse (VI), Catani di Pescara.

Spettatori: 1962.