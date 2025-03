Cuneo Volley conquista Gara 1 dei Quarti Play Off

I Play Off sono decisamente iniziati! Il Palazzetto di Cuneo ha accolto 1.650 spettatori e tifosi accorsi per GARA 1 dei Quarti Play Off A2, che hanno sostenuto e scaldato i biancoblù in campo dal primo all’ultimo secondo. La MA Acqua S.Bernardo Cuneo conquista la prima delle due gare su tre previste con Pinali sugli scudi che mette a segno 24 punti personali (di cui 5 ace) e viene eletto MVP dai giornalisti presenti.