S.G. Concordia, le gare del fine settimana 

La squadra formata da Alexa Argenio, Vittoria Capra, Giorgia Costa ed Arianna Milanese, che già nella 1ª Prova era salita sul secondo gradino del podio, ha dato il meglio di sé in questo secondo appuntamento, superando concorrenti temibili ed agguerrite. Anche questa volta il programma prevedeva tre esercizi, la cui somma determina la classifica di ogni prova, mentre per la classifica finale del Campionato Regionale vale la prova migliore.

Entrate in pedana determinate e sicure, hanno iniziato con il collettivo a corpo libero, eseguito in perfetta sincronia ed espressività sul ritmo di una musica vivace, ottenendo in questo esercizio il punteggio più alto di tutta la gara, un 19.400 che ha segnato per loro un ottimo inizio.

A completare la rotazione, l’esercizio in successione e quindi l’individuale alla palla, con cui hanno raggiunto il totale di 53.700, che le ha collocate sul primo gradino del podio della gara odierna e sul secondo della classifica finale, affermandosi così come Vice-campionesse di Piemonte-Valle d’Aosta per la categoria Allieve 1.

Il prossimo appuntamento per loro sarà la fase Nazionale del Campionato, prevista in Veneto alla fine di aprile.

Nella giornata di domenica, è stato ancora il Palazzetto di Saluzzo ad ospitare la 2ª Prova del Torneo Gold Italia, gara individuale dove le ginnaste, divise per fasce d’età, presentano due esercizi, di cui uno obbligatorio, il cui punteggio si somma per formare la classifica.

Con i colori della Concordia sono scese sulla pedana saluzzese quattro ginnaste: la Senior Alessandra Bellone, le Junior Arianna Caliman e Chloe Catena, appartenenti alle Società Cuneoginnastica e Polisportiva Varese, ma in forza quest’anno al team chivassese, con cui gareggiano nel Campionato di Serie B Nazionale, e la più giovane, Arianna Milanese, tra le Allieve 1.

Bellone ha gareggiato con il cerchio, attrezzo obbligatorio per la sua categoria, e la palla, presentando due esercizi ricchi di passaggi rischiosi, interpretati con espressività, ottenendo il bronzo fra le Senior 1.

Nelle Junior 2, attrezzo obbligatorio nastro, Catena ha scelto le clavette come secondo attrezzo, conquistando l’argento con due prove precise e ben interpretate, Caliman l’ha seguita a ruota piazzandosi al 3° posto con i suoi esercizi al cerchio e al nastro.

A concludere le prove delle chivassesi è stata Milanese, che ha presentato l’esercizio obbligatorio al corpo libero, seguito da quello alla fune, piazzandosi al 4° posto con un totale di 33.250, mancando per solo 0,35 la qualificazione per la fase Nazionale, riservata al podio.

A seguire a bordo pedana le loro ginnaste, le tecniche del settore Gold della Concordia, Clara Shermer, Selene Osti e Marica Osti.