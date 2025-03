Eurogymnica vince tre titoli piemontesi e sette medaglie

Un'altra due giorni da protagonista assoluta per Eurogymnica, con le portacolori a far razzia di medaglie nel Torneo Gold e con le Squadre Allieve. Nel palazzetto di Saluzzo, si è disputata la seconda prova di entrambe le competizioni, che davano accesso alle finali nazionali; per il torneo Gold esclusivamente alle prime tre ginnaste qualificatesi in ognuna delle categorie.

Il Torneo Gold ha visto una presenza massiccia di EGirls sui podi, che si sono accaparrate tre ori, tre argenti e un bronzo.

Tra queste brillanti prestazioni, il metallo più prezioso è finito al collo di Eglissa Lika (47,650) tra le Senior 1, capace di far registrare il punteggio più alto di tutta la gara e, come parziale, anche l'unico 24,00 (alle clavette). Oro anche per Nicole Ciobanu (45,850) tra le Junior 1 ed Isabel Coconi Santoni (41,050) tra le Allieve 2. In quest'ultima categoria EG ha fatto doppietta grazie all'argento di Denise Paradiso (40,150). Con Ciobanu è invece salita sul terzo gradino del podio Amely Sordi (44,750).

Altro argento per la veterana Stefania Straniero (44,450) tra le Senior 2, che si è guadagnata l'ennesimo pass della sua carriera per una finale nazionale. Stesso metallo tra le mani di Arianna Cortese (44,950), nella categoria forse più combattuta, le Allieve 3. Non mi è andata a medaglia ma si è guadagnata la finale nazionale anche Alessia Pala (46,550) tra le Senior 1.

Nella giornata precedente invece, dominio assoluto delle squadre giovanili del club presieduto da Luca Nurchi.

Eurogymnica ha infatti conquistato tre titoli piemontesi, migliorando ancora il risultato dello scorso anno e vincendo con le Gold 1, con in pedana Arianna Cortese, Marta Valentini e Matilde Viano, con le Gold 2, grazie a Denise Paradiso, Ginevra Gallizia, Isabel Coconi Santoni e Stella Carminati, e tra le Gold 3, le più giovani, con Bianco Alysea, Sofia Cianciolo, Miriam Lo Presti, Elisabetta Tomita, Carola Magagna e Sofia Rivera.