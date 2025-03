Collegno lotta, ma Siena domina. Lions ko al PalaCorsoni

Nella prima giornata di ritorno della seconda fase Play-in Out del campionato di Serie B Interregionale, Collegno Basket esce sconfitta dal PalaCorsoni contro la Stosa Virtus Siena con il punteggio di 96-78.

Per i padroni di casa, prestazione corale con cinque giocatori in doppia cifra: Zocca e Calvellini chiudono a quota 15 punti, seguiti da Costantini (14), Gianoli (11) e Pieri (10). In casa Collegno, il miglior realizzatore è De Bartolomeo con 13 punti, seguito da Lo Buono (11), Milone e Tarditi (10).