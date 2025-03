Con Piacenza non basta un buon terzo quarto: la Paffoni cede nel finale

Primo quarto che non regala particolari emozioni con le square sempre punto a punto a lottare per muovere le retine. Misters litiga col ferro e le principali soluzioni arrivano dal reparto lunghi, con Balanzoni e Stepanovic a produrre fatturato per il 10-11 dei primi 10'. Nel secondo quarto iniziano ad accendersi gli attacchi e la Fulgor resta a contatto con le soluzioni di Corgnati e di un Balanzoni sempre più trascinatore, che impedisce ai compagni di perdere la presa sul match a causa dei colpi di Taddeo, giungendo all'intervallo sul 34-29.

Alla ripresa delle ostilità la Paffoni rialza la testa, serra i ranghi e con una super difesa prende il largo concedendo solo 6 punti alla Bakery, che non riesce a trovare soluzioni per restare al passo e limitare le infilate di Mazzantini e Balanzoni. Il 6-20 di parziale sigilla un 40-49 al 30' che mette il destino nelle mani dei lupi, ma l'ultima frazione si rivela un incubo per gli uomini di coach Eliantonio: l'attacco si blocca, con i soli Balanzoni e Corgnati a trovare il modo di incrementare il punteggio. Piacenza rimonta punto dopo punto e impatta sul 53-53 con Naoni, allungando poco dopo con la tripla di Chiti. La Fulgor non ci sta e resta in partita, ma un fallo proprio su Naoni regala tre liberi a un minuto dalla fine e permette alla Bakery di prendere il vantaggio decisivo, poi incrementato dal canestro decisivo di Longo per chiudere la partita.

Bakery Basket Piacenza - Paffoni Fulgor Basket Omegna 64-59

Parziali (10-11, 24-18, 6-20, 24-10)

Bakery Basket Piacenza: Valerio Longo 16 (5/8, 0/0), Alessandro Naoni 16 (4/7, 1/2), Vincenzo Taddeo 14 (5/6, 1/4), Raphael Chiti 9 (3/6, 1/5), Marco Perin 5 (1/4, 1/5), Tommaso Lanzi 2 (1/1, 0/2), Emanuele Morvillo 2 (1/1, 0/0), Laurent Zoccoletti 0 (0/2, 0/2), Gianluca Fea 0 (0/0, 0/1), Ludovico Trevisan 0 (0/0, 0/0), Benoit paul victor Ndione 0 (0/0, 0/0), Joseph jonathan Blair 0 (0/0, 0/0)

Paffoni Fulgor Basket Omegna: Jacopo Balanzoni 22 (9/12, 0/0), Matteo Corgnati 11 (4/5, 1/2), Matteo Maruca 7 (2/4, 1/3), Saverio Mazzantini 6 (0/4, 1/2), Arsenije Stepanovic 6 (3/6, 0/0), Francesco Paolin 4 (1/3, 0/0), Andris Misters 3 (0/4, 1/8), Massimiliano Ferraro 0 (0/2, 0/5), Vitalii Kuznetsov 0 (0/0, 0/0), Tommaso saverio Bellarosa 0 (0/0, 0/0)