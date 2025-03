Squali ko nel finale contro Arezzo: la rimonta non basta

Un’ottima partenza e poi tanta battaglia con una rimonta che agli Squali non basta. Nella prima giornata di ritorno dei play-in Gold l’Oleggio Magic Basket cede alla Bc Servizi Arezzo 92-84.

Solito quintetto per gli Squali, Casella, Toffanin, Garavaglia, Lonati e Suigo; per Arezzo Toia, Bischetti, Buzzone, Lemmi e Prenga. Partenza show per Lonati che con tre triple in fila sigla lo 0-9; gli Squali viaggiano tanto sull’arco e con Casella e Garavaglia è 7-17 e pausa per Arezzo. Spara da tre anche la toscana (10-19), Ceccato anche lui e con un suo parziale di 0-6 il tabellone dice 14-25. Primo finale 17-25. Borsani e Casella per il 17-31, Dal Pos da tre per il 22-31, Garavaglia tiene avanti i suoi (24-38), poi è parziale aretino con Kader Mama e due giri in lunetta ed è 35-38. Suigo ai liberi per il 35-40, ci pensa capitan Pilotti con 8 punti tutti i suoi a ridare slancio e alla sirena è 38-48.