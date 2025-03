Eurogymnica: le EGgirls del Twirling parteciperanno a Europei e Mondiali

Sabato 15 marzo, il Palazzetto dello sport di Cantalupa ha ospitato la selezione degli atleti che andranno a rappresentare l'Italia ai prossimi Campionati Internazionali e il responso ufficiale ha confermato la presenza di alcune EGirls impegnate su più fronti. Ben 3 individualiste parteciperanno al Campionato Europeo che si svolgerà in Spagna, a luglio: Noemy Vecchio nella nuova specialità del Rhythmic Twirl, Camilla D'Acri ed Elisa Massari con il loro Freestyle rispettivamente nelle categorie Youth e Junior ed Elisa Gregori come componente della squadra composita "Okto Team".

La prima settimana di agosto, l'Inalpi Arena di Torino ospiterà invece la Nations Cup, competizione internazionale riservata ai club di ogni nazione, nella quale scenderà nuovamente in campo Noemy Vecchio nella specialità Solo Junior A ma anche Silvia Fassio nella categoria senior. Faranno poi parte del contingente italiano al Campionato del Mondo delle specialità tecniche Alessia Laghezza, ginnasta di ritmica affascinata dal mondo del twirling, nella specialità dello X-Strut, Elisa Massari e Silvia Fassio sia come componenti del Team composito, nato dalla collaborazione con le società di Carrù e New Bra, che con il loro esercizio di coppia nella specialità Artistic Pair che già tante soddisfazioni ha dato lo scorso anno.

Passando ai nuovi esordi, domenica 23 marzo, a Cafasse, giovanissime e promettenti stelline hanno affrontato con entusiasmo la loro prima gara nel Settore Promozionale, conquistando ottimi risultati. Medaglia d'argento per la piccola Stella Ferrone e d'oro per Alice Lamanna nella categoria Preagonismo base; oro anche per Elisa Mazzone, Irene Lamanna, Gaia Bria nella categoria Cadetti base e Viola Barberis, Junior base. Il gradino più alto del podio è stato conquistato anche dal Duo Cadetti base formato da Giada Amatuzzo e Virginia Lamberti. La squadra Junior base ha poi concluso con una buona esecuzione e la medaglia d'argento.

E così, mentre il Presidente Nurchi fa il verso a Paperone e si tuffa tra le cascate di medaglie che le due sezioni, di ritmica e twirling, gli stanno regalando, il tempo scorre, con tanti appuntamenti le cui scadenze vengono inesorabilmente dettate dai calendari federali. Il primo di questi appuntamenti il 28 e 29 marzo, con la Prima Prova di Serie A, a Cantalupa.