La MTS Tecnicaer Santena vince contro Volpiano

Torna a vincere fra le mura di casa del PalaSer la MTS Tecnicaer Santena nel derby torinese contro il Savis Vol-ley di Volpiano. Una vittoria che sa di riscatto per Destefanis e compagne e che è frutto di una prestazione sopra le righe che non ha permesso alle avversarie di entrare in partita. In un'ora e un quarto di gioco la Tecnicaer guadagna tre punti importanti ai fini della classifica: quarto posto consolidato grazie anche alla sconfitta di Rothoblas Volano contro la pallavolo Don Colleoni e terzo posto che ora dista solo due lunghezze.

Coach Zanelli nel primo set schiera Granieri in palleggio, Nardoianni opposto, Destefanis e Ruggiero in centro, Riva e Malinov in banda, Formaggio Libero.

Fin dai primi scambi si vede una squadra composta e ordinata, che legge bene a muro gli attacchi delle avversarie. Al primo turno al servizio di Nardoianni, che mette a segno anche due ace, le padrone di casa sono già in vantaggio per 11-7, costringendo così il coach avversario a chiamare il primo time ou. La MTS è sulla giusta strada, neutralizza bene gli attacchi avversari con muri compatti e costringe spesso Volpiano all'errore in attacco. La difesa santenese regge bene e Granieri può servire a piacimento le sue attaccanti, che vanno a segno in scioltezza. Il parziale arriva così agli ultimi punti e con un attacco di Nardoianni in mezzo al muro avversario e uno di Malinov si chiude il primo set per 25-18 a favore delle tigri santenesi.

Nel secondo parziale coach Zanelli schiera la stessa formazione del primo set e anche in questo parziale, dopo un iniziale punto a punto, è ancora una volta la Tecnicaer a prendere il largo: con un parziale di 5 punti sul turno al servizio di Nardoianni il punteggio è di 19-13. Sul finale del set entra Venco al posto di Granieri e le santenesi si portano sul 24-17. Sembra l’epilogo del set, ma le volpianesi approfittano di un attimo di appannamento di Destefanis e compagne e si riportano sotto, sul 24-22. Ci pensa poi Cabassa, subentrata a Nardoianni, a chiudere il parziale con un attacco potente che la difesa avversaria non riesce a neutralizzare e che vale il 25-22 finale.

Nel terzo e definitivo set coach Zanetti schiera ancora una volta il sestetto base delle altre due frazioni. Questa volta c'è una reazione forte delle volpianesi che giocano punto a punto fino al 12 pari. Ma da qui in poi è ancora una volta la Tecnicaer a superarsi e ad allungare sulle avversarie. La strada è in discesa: con un ottimo sistema di muro-difesa nel campo santenese non cade più nulla e gli attacchi risultano molto efficaci. Sono di Cabassai punti finali che consegnano set (25-24) e partita alla MTS.

Queste le parole del tecnico della MTS Tecnicaer Santena, Marco Zanelli, a fine partita: «Abbiamo sviluppato un buon gioco e ci siamo espressi bene anche nelle cose in cui sabato scorso abbiamo fatto un po’ più di fatica. Sono molto contento per queste ragazze che venivano da un momento non semplice».

La prossima settimana ancora un altro derby la MTS Tecnicaer Santena, contro il Parella: appuntamento sabato 29 alle ore 21.00 alla Palestra Manzoni di Corso Svizzera.

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1 FEMMINILE - GIRONE A - GIORNATA 20

MTS TECNICAER SANTENA VS SAVIS VOL-LEY ACADEMY VOLPIANO 3–0

Parziali (25/18 25/22 25/14)

MTS TECNICAER SANTENA: Cabassa 4, Tonelli, Granieri 5, Vione, Malinov 11, Venco, Nardoianni 10, Ruggiero 9, Riva 16, Lazzarin, Destefanis (K) 9, Tesanovic

Liberi: Formaggio, Greco

Allenatori: Zanelli, Demichelis, Cusolito

Dirigente: Cantamessa