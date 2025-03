BCC Derthona-coach Cutugno, la storia continua

Autosped BCC Derthona comunica di avere trovato l’accordo per il rinnovo pluriennale del capo allenatore Orazio Cutugno.

«Innanzitutto voglio ringraziare la Società, la proprietà e lo sponsor, per la fiducia che hanno riposto in me nel concedermi la responsabilità di continuare a condurre il percorso di affermazione di un Club storico e ambizioso – il commento di coach Orazio Cutugno -. Ci tengo a ringraziare anche chi collabora e ha collaborato con me, da tutte le giocatrici ai professionisti del coaching staff, perché ognuno di loro ha contribuito al mio percorso fin qui e ha posto le basi per la sua prosecuzione. Come dissi un paio di anni fa, nel calore e nell’emozione della prima conferenza stampa, ripeto ancora, con maggiore orgoglio, che nutro un grande senso di responsabilità. Procederemo come sempre un passo alla volta con il solito entusiasmo, l’impegno, lo studio e il desiderio di consolidare una bella realtà come quella rappresentata dal BCC Derthona Basket».