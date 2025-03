Il moto club Alfieri prende tutto nel weekend, tra enduro e mini

Weekend pieno quello che si sono appena lasciati alle spalle i piloti del moto club Alfieri di Asti.

Ieri, domenica, presso l'area “La Gioiosa” di Revigliasco d'Asti, è andata in scena la prima prova del Campionato di mini enduro, con il Trofeo Mario Ferrero. L'organizzazione è stata curata dal moto club astigiano. Terzo gradino del podio nella classifica a squadre per il team Alfieri formato dai piloti Marco Orsi, Edoardo Marchisio, Pietro Bertorello e Marco Chieregato. La classifica individuale vede invece Marco Orsi conquistare la terza posizione nella categoria 125. 2° posto tra i Junior per Edoardo Marchisio, 12° Pietro Bertorello tra i Senior, mentre Marco Chieregato ha chiuso 30°.