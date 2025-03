Club76: i risultati del weekend 

In Serie A1 le ragazze di coach Giulio Cesare Bregoli hanno vinto 0-3 nel match in trasferta a Perugia, nel corso della prima giornata di Playoff Challenge. In Serie B1 MTS Tecnicaer Santena ha vinto 3-0 contro Savis Vol-ley Volpiano. In Serie B2 l’Alba Volley ha ceduto 1-3 contro Florens Vigevano. In Serie B2 il Club76 Fenera Chieri ha vinto al tie break 2-3 contro Bonprix TeamVolley Biella. Il Chieri'76 vince a Lessona la gara contro Biella giocando una partita di grande impegno e determinazione, anche se con un rendimento altalenante. Da segnalare l’ottima prova delle due centrali, Occelli e Musaj. Top scorer ed MVP della gara una fortissima Vanessa Zussino, che mette a terra 26 punti, seguita da Biagianti con 17 e Occelli con 13 punti. Prossima gara al PalaFenera di Chieri sabato 29 marzo alle 18,30 contro Ascot ToPlay Moncalieri.

In Serie C il Club76 Playasti ha ceduto 3-0 contro Sporting Torino.

In Under 16 regionale il Club76 PlayAsti ha vinto 3-0 contro Sammaborgo. Buona la prima per le “clubbine”, che vincono la prima gara del girone regionale contro Sammaborgo, la seconda classificata del C.T. Ticino Sesia Tanaro. Le ragazze scendono in campo concentrate e riescono subito a dirigere il match con battute potenti che le avversarie non riescono a contrastare.

In I Divisione il Club76 Playasti ha perso 3-0 contro New Volley Asti.

Benissimo anche il Club76 Fenera Chieri Gold in U13, che vince al tie break la semifinale di ritorno contro InVolley. Punti fondamentali quelli conquistati, che danno pieno diritto ad accedere alla finale.

ALTRI RISULTATI

Sabato 22 marzo

• CT14F6 C.T. Torino Classificazione 9-16: Club76 Gold MTS Ser vs Turin Tech Chisola Volley 3-0

Domenica 23 marzo

• Under 13 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 1°/8° posto: Club76 Playasti vs PGS Jolly 3-0

• Under 13 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 9°/16° posto: Club76 Playasti Provinciale vs Volley Valle Po 3-0

• CT16F3 F. C.T. Torino Classificazione 52-58: Club76 MTS Ser Santena vs Alto Canavese Volley 3-0

• CT16F7 F. C.T. Torino Classificazione 24-30: Club76 GS Pino Gold vs Basso Canavese Volley 3-0