A Sestriere due giornate di gara per festeggiare il 42° Uovo d’Oro Lauretana

La tradizionale manifestazione di fine stagione della Vialattea quest’anno si svolgerà su due giornate di gara, la prima sarà dedicata agli atleti più grandi, categorie Allievi e Ragazzi, mentre il giorno successivo scenderanno in pista i Pulcini, categorie Cuccioli, Baby e Super-Baby. La manifestazione è stata programmata sull’intero week end per l’elevato numero dei partecipanti in gara: la scorsa edizione è stato registrato il record di iscritti con 2.039 atleti al cancelletto di partenza!

L’edizione 2025 è stata anche anticipata rispetto alla festività pasquale, ma il format dell’evento non cambia e tutti i partecipanti torneranno a casa con il classico uovo di cioccolato ed il primo sci club classificato, oltre al trofeo, si aggiudicherà l’uovo gigante, sempre rigorosamente di cioccolato!

Il 42° Uovo d’Oro, firmato per il terzo anno consecutivo da Lauretana, è una gara di Slalom Gigante organizzata dallo Sporting Club Sestrieres con il supporto del Comune di Sestriere, inserita nel calendario nazionale FISI e partecipata anche da molti concorrenti stranieri. Si gareggerà sulle piste Olimpiche del Monte Alpette di Sestriere, teatro delle recenti gare di Coppa del Mondo di sci alpino. Nel parterre di arrivo, dove confluiscono i vari tracciati di gara, sarà allestito il festoso villaggio sponsor che ospiterà stand di prestigiose aziende che intratterranno il pubblico ed i concorrenti.

A riconferma dell’importanza che riveste per il nostro territorio il mondo della neve, della montagna e del turismo invernale, la Regione Piemonte ed il Consiglio Regionale del Piemonte hanno gentilmente concesso il patrocinio alla manifestazione.

Il sabato pomeriggio alle ore 14:00 si terrà, in zona arrivo, la premiazione e l’estrazione di fantastici premi per gli atleti e gli Sci Club che hanno partecipato alla prima giornata di gara. La domenica pomeriggio è in programma l’allegra e colorata sfilata di tutti gli Sci Club per le vie del paese. Il punto di ritrovo è in Piazzale Kandahar - fronte Casa Olimpia. A partire dalle ore 13.30 ogni Sci Club ritirerà il proprio cartello identificativo ed alle ore 14.00 avrà inizio la sfilata per le vie del paese, con la presenza del Corpo Musicale di Villar Perosa, che si concluderà in Piazza Fraiteve dove, alle ore 14.30, avrà luogo la premiazione e l’estrazione premi per atleti e Sci Club che hanno preso parte alla seconda giornata di gara.

I primi 10 classificati di ogni categoria, oltre alla classica coppa ed ai bellissimi premi messi in palio dai prestigiosi sponsor, vinceranno il windstopper Rossignol personalizzato per l'evento. I più fortunati che verranno estratti a sorte si potranno aggiudicare articoli di attrezzatura sportiva di vario genere, articoli tecnologici e per il tempo libero e tantissimi altri premi a sorpresa!

Per l’assegnazione del trofeo 42° Uovo d’Oro Lauretana verranno sommati i punti (come da tabelle Coppa del Mondo) degli atleti con il miglior piazzamento, una femmina ed un maschio per ogni categoria, per ogni Sci Club, ad esclusione della categoria Super Baby. Lo sci club da battere è il Golden Team Ceccarelli che si è aggiudicato il trofeo, per la prima volta, nella scorsa edizione.