BEA Chieri: battaglia al PalaEinaudi con Biella Next

Ventitreesima giornata di Serie C Interregionale che vede i Leopardi tornare al PalaEinaudi per affrontare Biella Next . Domenica 23 marzo 2025, la squadra di coach Conti disputa un’ottima prima frazione di gioco, per poi vedere la luce spegnersi al rientro in campo dagli spogliatoi. Non basta la reazione del quarto periodo a evitare la sconfitta.

LA GARA

Alla palla a due, coach Conti schiera Possekel, Galliera Ricci, Draghici, Okoro e Drame. Coach Danna risponde con Sartore, Rossi, Aimone, Fernandez Chavez e Doneda. Primo periodo che vede un’ottima partenza dei Leopardi, che riescono a tenere alta l’intensità e a costruire dei buoni tiri, riuscendo a toccare la doppia cifra di vantaggio con i due canestri in fila da lontano di Amadu e Draghici. Anche nella seconda decina il ritmo premia BEA, nonostante Biella riesca a rientrare a contatto con la fisicità di Doneda e di Fernandez Chavez. Si arriva alla pausa lunga con la squadra di coach Conti in vantaggio di 6 lunghezze, grazie alla tripla sulla sirena di Matteo Musto.

Al rientro in campo dagli spogliatoi, però, il meccanismo offensivo dei padroni di casa si inceppa. Biella riesce a mettere in difficoltà l’attacco chierese, che abbassa vertiginosamente le percentuali, a discapito degli ospiti che segnano con continuità e riescono a rimontare. BEA segna soltanto 3 punti nei dieci minuti al rientro in campo dagli spogliatoi, soffrendo l’intensità messa in campo dalla squadra di coach Danna. Ultimo periodo che vede la formazione ospite difendere lo scarto conquistato nel terzo quarto, nonostante i Leopardi riescano a ritrovare il lume e a tornare a contatto, ma sul finale due canestri in fila di Aimone chiudono la partita.

IL COMMENTO

«Biella è stata molto intensa e molto fisica – commenta coach Franz Conti – soprattutto nella seconda parte di gara. Ce la siamo giocata fino alla fine, sono diverse partite che produciamo molto nella prima parte di gara, poi ci manca qualcosa per chiuderla. È inutile continuare ad abbattersi, sappiamo che il nostro obiettivo è la salvezza, questo tipo di partite ci aiutano ad arrivare nel miglior modo possibile quando le partite conteranno ancora di più. I ragazzi lavorano bene, purtroppo non stiamo raccogliendo i frutti del lavoro. Ci aspettano 3 partite difficili».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

BEA torna in trasferta per due match lontani dal proprio palazzetto. Appuntamento al Palasport di Arcisate per la difficile sfida con Varese Basket Academy. Palla a due sabato 29 marzo alle 20:30.

BEA CHIERI – BIELLA NEXT 55-65

Parziali (20-11, 34-28, 37-46)

BEA: Galliera Ricci 12, Musto 10, Drame 7, Gatti 6, Possekel 5, Draghici 5, Okoro 4, Stiffi 3, Amadu 3, Ruà, Viggiano N.E. All. Conti, 1° Ass. Colò, 2° Ass. Turetta, Acc. Monteleone, Add. Arbitri Mazzardis

BIELLA: Doneda 17, Fernandez Chavez 17, Aimone 14, Sartore 11, Squizzato 2, Cena 2, Rossi 2, Caligaris, Manuello, Campasso N.E., Badiane N.E. All. Danna