Oleggio Basketball presenta “Pink Magic Shark”

Continuare a crescere e farlo insieme nell’ottica di un miglioramento costante e duraturo nel tempo. Oleggio Basketball capofila, Gs Cameri Basket e Scuola Basket Ticino Minibasket Bellinzago sono entusiasti di presentare “Pink Magic Shark”, un progetto interamente e unicamente dedicato al mondo femminile.

Un progetto di collaborazione "in rosa", che partirà ufficialmente a inizio stagione 2025/2026 ed andrà poi a svilupparsi nelle 5 stagioni a seguire. Un altro progetto pensato dal General manager biancorosso Andrea Annese, concretizzatosi dopo un attento confronto fra le società e la volontà da parte di tutte di fare qualcosa di importante sul territorio per le tante bimbe che vivono la passione della palla a spicchi. Dopo vari incontri avvenuti tra Annese, il responsabile tecnico minibasket oleggese Andrea Prato e il responsabile di Sbt Marco Leonardi l’idea è, con il tempo, quella di poter diventare un punto di riferimento e un bacino interessante per un settore, femminile appunto, che con grande orgoglio, si sta sempre più inserendo.