Team Overall Tre Colli a tutto tondo

La settimana appena conclusa ha visto il Team Overall Tre Colli impegnato su più fronti ma con un unico risultato di segno positivo. Intanto il primo acuto in ambito agonistico: è stato bravo Nicolas Frigo ad ottenere un buon 4^ posto nella volata di gruppo nella prima trasferta all'estero al Criterium di Montecarlo, ben supportato dai compagni di squadra. Un successo anche la Milano Sanremo d'Epoca che ha riavvolto il nastro indietro di parecchi anni e ha deliziato gli spettatori a bordo strada. Infine la serata a Pasturana con Beppe Saronni e Beppe Conti, sala gremita in ogni posto e pubblico che ha interagito con gli ospiti. Ma l'obiettivo è già incentrato sul prossimo appuntamento che sarà il G.P. della Battaglia, gara Nazionale a Curtatone dove il Team...darà battaglia.