Il BCC Derthona ospita Faenza nell’ultima gara di regular season

Ultimo impegno di regular season per l’ Autosped BCC Derthona , certa del quarto posto in graduatoria e sicura di affrontare l’ Alama San Martino di Lupari (quinta) nei quarti di finale playoff . Domani alle 19.30 alla Cittadella dello Sport va in scena la sfida contro la E-Work Faenza , protagonista di un campionato molto positivo, che terminerà con il settimo posto in stagione e il quarto di finale contro l’Umana Reyer Venezia.

La squadra allenata da Paolo Seletti arriva a Tortona con l’obiettivo di continuare il momento positivo e di prepararsi al meglio agli imminenti playoff, che scatteranno mercoledì 2 aprile. La partita di andata fu vinta dalla formazione allenata da Orazio Cutugno con il punteggio di 91-58.

A presentare l’impegno che attende le Giraffe è, come di consueto, coach Orazio Cutugno, fresco di rinnovo contrattuale annunciato nella giornata di lunedì: «Dobbiamo affrontare l’ultima partita di stagione regolare con la giusta determinazione, contro una formazione come Faenza che in attacco esprime un gioco collettivo fatto di movimento continuo che si concretizza in ottime iniziative individuali di talento. Sarà necessario essere pronte da subito a riprendere il ritmo partita ed esprimere una buona prestazione di squadra».

Curiosità e informazioni della gara – L’Autosped BCC Derthona scenderà in campo con il lutto sulle divise da gioco e sugli abiti dello staff per ricordare Luigi Sacchi, padre di Maurizio, Presidente del Club, scomparso la scorsa settimana. Prima della gara verrà osservato un minuto di silenzio. Elisa Penna (490) è a 10 rimbalzi dai 500 in Serie A1, mentre Nina Premasunac (991) è a 9 rimbalzi dai 1000 nella massima serie.

Nella Facility della Cittadella dello Sport sarà presente il desk di ‘Incontri DiVini’ che promuove il ‘Giro del Vescovado’, una camminata con degustazione di vini delle colline tortonesi che si svolgerà a Costa Vescovato e dintorni nei primi giorni del mese di maggio. Al desk sarà possibile richiedere informazioni e dare la propria adesione alla giornata.