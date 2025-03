Corsa di Primavera 2025, al via domenica 30 marzo

Il progetto GreenTOur nasce nel 2019 con l’obiettivo di valorizzare i parchi torinesi e sensibilizzare la cittadinanza sui temi ambientali attraverso eventi sportivi a impatto zero. Ogni anno propone diverse manifestazioni di corsa e camminata che uniscono passione per lo sport e rispetto per l’ambiente, coinvolgendo atleti, appassionati e famiglie. Negli anni, GreenTOur ha promosso iniziative come la piantumazione di alberi, il sostegno a enti benefici e la raccolta della plastica nei parchi cittadini, dimostrando un impegno concreto nella tutela del territorio.

GLI EVENTI DEL 2025 E LA CORSA DI PRIMAVERA

L'edizione 2025 prevede quattro eventi principali, con il primo appuntamento fissato per il 30 marzo con la Corsa di Primavera al Parco della Pellerina, gara sia competitiva che non competitiva. Questo evento aperto a tutti sarà un’occasione per avvicinare sempre più persone allo sport e alla sostenibilità. Successivamente, il progetto proseguirà con la tradizionale raccolta della plastica insieme ai ragazzi dei centri estivi, la GreenTOur Senza Frontiere (dedicata agli atleti disabili) il 7 settembre, e l'evento principale GreenTOur il 21 settembre, con tre diverse competizioni (Eco-trail 20 km, 10 km e Family Run). L’anno si concluderà con la Sei Miglia di Natale il 14 dicembre, manifestazione benefica a favore dell’UGI (Unione Genitori Italiani).

GreenTOur continua a crescere, portando avanti i suoi valori di sport pulito e rispetto per l’ambiente, con un numero sempre maggiore di partecipanti e il riconoscimento della città di Torino come evento di valore sociale.

POSSONO PARTECIPARE

Tesserati Fidal delle categorie ALLIEVI, JUNIORES, PROMESSE E SENIOR 23/99 MASCHILI E FEMMINILI.

Enti di Promozione Sportiva: firmatari convenzione (presentare tessera e certificato medico).

Possessori di RUNCARD: (presentare tesserino e visita medica).

PERCORSO

Km. 9,5 circa

ISCRIZIONI

Sul sito www.wedosport.net entro le ore 24:00 del 27/03/2025 o presso GiannoneSport, Corso Regina Margherita 221 (TO), lunedì dalle 15:30 – 19:30, dal martedì al sabato 9:30-12:30 15:30-19:30. Venerdì 28 e sabato 29 marzo le iscrizioni possono essere effettuate solo presso Giannone Sport.

Quota Euro 15. Promozione: ogni 5 iscritti il sesto è in omaggio, sia competitiva sia non competitiva.

RITIRO PETTORALE E GADGET

In aggiornamento

PREMIO PARTECIPAZIONE

Canottiera tecnica della manifestazione

RITROVO

Ore 08:00 presso Cascina Marchesa – Parco della Pellerina PARTENZA ore 09:30 gara competitiva

PREMIAZIONI

Dalle ore 11:00 prossimità Cascina Marchesa

ASSOLUTI

I primi 3 uomini e le prime 3 donne con Buoni Acquisto da spendere presso GiannoneSport del valore di €100, €80, €60. Non cumulabili con i premi di categoria.

CATEGORIA

I primi 5 delle categorie maschili e femminili A, JP, S, S35, S40, S45, S50, S55, S60, S65, S70, S75+ con Buoni Acquisto da spendere presso Giannone Sport del valore di €40, €30, €25, €20, €20, o premi in natura dello stesso valore.

PREMI SOCIETÀ

Le prime 3 Società Fidal numerose, minimo 20 iscritti entro sabato 29 marzo 2025, con buoni acquisto da spendere presso Giannone Sport da €100, €80 e €60. Le prime 3 Società a punteggio come da regolamento Fidal, minimo 20 iscritti, con buoni acquisto da spendere presso Giannone Sport da €100, €80 e €60.

SERVIZI OFFERTI

Cronometraggio, WC, ristoro, deposito borse non custodito, pettorale con Chip, assicurazione, assistenza medica.