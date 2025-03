L’ottava meraviglia, intesa come vittorie consecutive tra campionato e coppa, permette alla Bertram Derthona Tortona di approdare ai quarti di finale della Basketball Champions League. Succede in un esaltante pomeriggio-sera di fine marzo, quello in cui la formazione bianconera allenata da Walter De Raffaele fa sua la sfida-spareggio del Girone I contro il FIT/One Würzburg, battuto per 80-74 nel ribollente PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato nella sesta e ultima giornata del gruppo: Tortona conquista così il secondo posto finale in classifica e si qualifica tra le “magnifiche otto” della massima competizione europea per club della FIBA. Un’altra pagina di storia è scritta per il club dei Leoni.

Tortona entra in un Olimpo che vede già qualificate Tenerife, Malaga, AEK Atene, Galatasaray, Reggio Emilia, Nymburk e una tra Murcia e Nanterre. Adesso l’attesa è per lo spareggio di questo venerdì per conoscere l’avversaria della serie dei quarti contro una delle prime tre classificate degli altri tre gironi di questa seconda fase a gironi.

Prova molto più corale della squadra di casa, cinque uomini in doppia cifra di punti con una citazione particolare per la prestazione “all-around” di Kyle Weems (7 rimbalzi e 6 assist oltre ai 16 punti), capitano di un gruppo vero che dall’altra parte ha dovuto fronteggiare essenzialmente il solito Jhivvan Jackson, i cui 31 punti hanno bissato i 34 della vittoria tedesca dell’andata ma non sono bastati stavolta per consentire il raggiungimento e il sorpasso in classifica alla Bertram, che chiude con 8 punti lasciando a 4 i bavaresi, dietro solo alla primatista AEK.

Dopo qualche minuto di studio, le due squadre iniziano a rispondersi colpo su colpo con Kuhse da una parte e Seljaas e Jackson dall’altra. Sono però Candi e Biligha in ingresso dalla panchina ad esaltare il pubblico con una serie di scippi difensivi conclusi da contropiedi vincenti che servono per chiudere avanti di misura il primo periodo, 18-17. I liberi di Biligha e Kamagate provano il mezzo allungo per il Derthona in un frangente in cui anche l’altro lungo Zerini è importante (24-19 al 13’), ma ci pensa subito la solita coppia Jackson-Seljaas a rimettere le cose in parità con un paio di canestri da oltre l’arco. Kuhse fa ottime cose anche a rimbalzo d’attacco (3 a metà gara per il play), dalla lunga distanza arriva il primo squillo in partita di Vital, ma è Weems l’uomo-copertina dei Leoni già nel primo tempo con il canestro da fuori del nuovo massimo scarto con cui si va negli spogliatoi, 40-32.

Nella prima azione della ripresa il vantaggio va in doppia cifra (42-32 con Vital), Jackson però continua a imperversare, ha quasi la metà dei punti tedeschi nel suo personale tabellino (24) quando Würzburg torna in parità con due liberi di Mintz, 50-50 al 26’. Come nel primo quarto sono ancora Biligha e Candi a riaccendere Tortona, che prende fuoco con la tripla di Vital per riportare il vantaggio in doppia cifra ed è ancora la guardia americana a colpire da oltre l’arco per portare la Bertram al nuovo massimo scarto (65-54), che solo l’appoggio nel finale di Jackson riduce al 65-56 del termine del parziale.

Il Derthona mantiene il margine di sicurezza per tutta la metà del quarto periodo, il 2+1 di Weems su assist di Kuhse vale il 70-63 con cui si presenta alla volata dei cinque minuti finali, l’asse Kuhse-Kamagate confeziona il +10 con l’affondata del francese sul sesto assist del play (76-66), ma i tedeschi non demordono e a -2’17” Mintz propizia il 76-70. Da lì parte la volata vera e propria: Jackson e Mintz fanno paura (76-74 a -1’06”), Weems è bravo a prendersi fallo e glaciale a mettere due liberi, 78-74 a -48”, Seljaas sbaglia da tre e a rimbalzo il tocco con il piede degli ospiti ridà la palla alla Bertram tra l’esultanza del PalaEnergica. Al rientro dal time-out chiude tutto il balzo sopra al ferro di Biligha per appoggiare in tap-in dentro la retina l’80-74 a 8” dal termine.

Il sorteggio per i quarti di finale si svolgerà alle ore 11:30 di venerdì presso la House of Basketball di Mies, in Svizzera, e sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale della Basketball Champions League. Essendo arrivata seconda, la Bertram giocherà con lo svantaggio del fattore campo contro una tra Tenerife, Malaga e la vincente del girone L, Nymburk o Murcia, scese in campo alle ore 20 in Spagna nello scontro diretto. Il quarto di finale inizierà nella seconda settimana di aprile: la gara-1 in trasferta è in programma l’8-9, la gara-2 il 15-16 e l’eventuale “bella” fuori casa il 22-23. In palio il prestigioso ticket per la Final Four dell’8-11 maggio.

DICHIARAZIONI Nella conferenza stampa dopogara hanno parlato Kyle Weems e coach Walter De Raffaele. «Davvero molto ma molto felice per questo storico risultato, è qualcosa di grande, che rende la nostra stagione esaltante: questo è un giovane club, giovane soprattutto in Europa, ma allo stesso tempo ambizioso, e siamo contenti di aver risposto a queste ambizioni con questo tipo di risultato», commenta De Raffaele. «E’ stata una gara dura, complimenti a Würzburg, a coach Filipovski e alla società tedesca perché hanno giocato un grande girone, ma noi ci siamo sacrificati durante tutta la partita, andando al di là anche dei problemi fisici, abbiamo avuto problemi in settimana con Vital e Severini, lo staff medico ha fatto un gran lavoro. Questo risultato fa parte del processo di cui stavamo parlando durante tutta la stagione ed è qualcosa da cui trovare energia per spingere anche in campionato. Festeggiamo fino a mezzanotte di oggi ma poi ritroviamo la giusta concentrazione. Sono contento per società, giocatori, tifosi: ogni volta che si ha la chance di scrivere pagine di storia del club è qualcosa di indimenticabile. Un bravo anche a Reggio Emilia, è in generale un grandissimo risultato per tutto il nostro movimento avere due squadre nei quarti di BCL». «Congratulazioni ai miei compagni, a coach Walter, al coaching staff, allo staff medico e ai preparatori», esordisce il capitano bianconero. «Abbiamo avuto periodi duri, soprattutto a febbraio, ma non abbiamo mai mollato, siamo sempre stati insieme, questo ha portato agli attuali grandi risultati con uno sforzo totale di squadra, inanellando vittorie anche nel nostro campionato. Complimenti al nostro proprietario, il Dottor Gavio, al nostro presidente Picchi, ai nostri tifosi, tutti hanno contribuito a questo traguardo storico».

Bertram Derthona Tortona – FIT/One Würzburg 80-74

Parziali (18-17, 40-32, 65-56)

Tortona: Zerini, Vital 13, Kuhse 10, Gorham 2, Candi 7, Denegri ne, Baldasso 3, Kamagate 15, Biligha 14, Severini, Josovic ne, Weems 16. All. De Raffaele.

Würzburg: Lewis 4, Seljaas 18, Konè, Wishart ne, Klassen 6, Ugrai, Steinbach, Bleck, Mintz 13, Wank, Dawkins 2, Jackson 31. All. Filipovski.

Arbitri: Conde (ESP), Anaya (PAN), Manniste (EST).