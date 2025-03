Nella notte, grazie all’intervento congiunto dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile Comunale, si sono concluse le operazioni di messa in sicurezza dell’area di Piazza Vittorio, teatro del recente tragico incidente. Permangono tuttavia situazioni di rischio: il muro sfondato dal bus presenta ancora frammenti pericolanti, che potrebbero cadere nel fiume. Per questo motivo, tali detriti saranno rimossi al più presto. È vietato avvicinarsi alla sponda sinistra del fiume, a monte del Ponte Vittorio Emanuele, a causa del potenziale pericolo. Sebbene non si tratti di un’area di passaggio abituale, si invita la cittadinanza a non avvicinarsi per curiosità, evitando situazioni di rischio.