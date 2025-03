La Novipiù Monferrato Basket in trasferta contro Saronno

Venerdì 28 Marzo alle ore 20.30 la Novipiù Monferrato Basket scenderà in campo a Castellanza per sfidare la AZ Pneumatica Robur Saronno nella trentaquattresima giornata di Serie B Nazionale Old Wild West . I padroni di casa occupano l’ultimo posto, sono in serie negativa aperta, ma dovranno a tutti i costi cercare la vittoria per aggrapparsi alla speranza dei Playout. La squadra allenata da coach Stefano Gambaro ha nei due lunghi Andrea Quinti e Giacomo Maspero i principali terminali offensivi, rispettivamente con 10.4 e 13.8 punti di media. L’esperto Andrea Negri è pericoloso dall’arco, Pietro Nasini gioca da playmaker, Francesco De Capitani come guardia. Dalla panchina nelle rotazioni degli esterni Tommaso Tolotti, Gabriele Pellegrini e capitan Davide Tresso, e i lunghi Matteo Fioravanti e Giacomo Colombo.

Monferrato si appresta a disputare queste ultime 5 sfide di regular season con il massimo della concentrazione e determinazione, le ultime performance della squadra sono tornate ad essere di alto livello dopo un periodo di transizione. Una gara per volta per cercare di arrivare nella miglior posizione possibile al termine del campionato. Sempre out i lungodegenti Rupil e Baldi.

Niccolò Martinoni – Capitano Novipiù Monferrato Basket: «Saronno già nella gara di andata ci ha messo in difficoltà e dovremo essere bravi a fermare subito la loro verve realizzativa. Noi veniamo da una buona vittoria e vogliamo continuare il momento positivo, non sarà facile perchè loro in casa hanno sempre disputato delle partite importanti, ma andiamo la per fare bene».

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.