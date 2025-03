Il nuoto Piemontese a Riccione per i Criteria Nazionali Giovanili

A Riccione è tutto pronto per rivivere le emozioni e lo spettacolo dei Criteria di nuoto in vasca da 25 metri. Appuntamento, come d'abitudine, allo Stadio del Nuoto di via Monte Rosa da venerdì 28 marzo a mercoledì 2 aprile.

Sui blocchi di partenza in millanoventocinquantatrè in rappresentanza di 287 società, divisi in categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti, nella manifestazione che di fatto conclude la stagione in corta ma che incide già su quella in lunga. Spalti che si preannunciano gremiti e non mancherà lo show non solo in acqua per la "caccia" al miglior look della Matricola 2025. A seguire le gare da bordo vasca ad ogni sessione ci saranno il direttore tecnico della Nazionale Cesare Butini e il responsabile delle squadre nazionali giovanili Marco Menchinelli.

Le prime tre giornate saranno dedicate alla sezione femminile con 882 atlete in rappresentanza di 257 società per 2258 presenza gara e 90 staffette; poi spazio ai maschi con 1071 iscritti di 281 società, per 2713 presenze gara e 91 staffette.

Come dal 2015, la meglio gioventù azzurra sarà visibile in streaming video sul sito federale, a testimonianza dello sforzo continuo della Federazione Italiana Nuoto per ampliare l'offerta mediatica e dare maggiore visibilità alle società e ai propri atleti, campioni del futuro.