Il BCC cede nell’ultimo quarto contro Faenza

Si chiude con una sconfitta la regular season dell’Autosped BCC Derthona, già certa del quarto posto in classifica: priva, oltre che di Fontaine e Gatti anche di Zahui B., la formazione allenata da Cutugno subisce la partenza sprint delle avversarie, rientra a contatto e passa a condurre, prima di patire il parziale avversario in avvio di ultimo quarto, che risulta decisivo per l’esito finale dell’incontro. L’Autosped ora si prepara a gara 1 dei quarti di finale playoff, in programma mercoledì 2 aprile alle 20.30 alla Cittadella dello Sport contro l’Alama San Martino di Lupari.

Primo quarto contraddistinto dalle basse percentuali per l’Autosped BCC Derthona, che rincorre Faenza – precisa nel tiro da fuori - sin dalle prime battute: al 10’ il parziale è 9-22. Nella seconda frazione le Giraffe alzano il ritmo in difesa, trovano punti in contropiede da palla recuperata e alimentano il parziale che le porta prima a ridurre le distanze e poi a passare a condurre nel punteggio: all’intervallo il risultato è 31-30.

Nel terzo periodo l’incontro scorre con lo stesso leitmotiv all’insegna dell’equilibrio: il BCC rimane in testa e chiude avanti 52-50 al 30’. Un break di 0-12 propiziato da Fondren nei primi tre giri di lancette dell’ultima frazione proietta le ospiti avanti in doppia cifra. Nelle battute successive, l’Autosped produce un grande sforzo per rientrare a contatto, ma le giocate della stessa Fondren e di Roumy (autrici di 56 punti complessivi) consentono a Faenza di vincere per 64-74.

Così coach Orazio Cutugno: «Abbiamo avuto un impatto soft sulla partita, e la abbiamo finita nello stesso modo. Abbiamo concesso troppo alle loro giocatrici di talento, anche se le poche fiammate ci hanno permesso di rimanere a galla. Ora serve resettare dopo la fine del campionato per prepararci ai playoff, che sono una storia a sé. Il bilancio della regular season è spettacolare, perché finire al quarto posto all’esordio con tutte le vicessitudini che abbiamo avuto nel percorso è un grande merito che questa squadra, in primis con il lavoro di squadra, staff e dirigenza ci dà grande orgoglio per quanto fatto. Possiamo sfruttare il fattore campo ai quarti di finale per regalare ai nostri tifosi una prestazione migliore di quella di stasera».

Le parole di Sofia Marangoni: «Non è stata una partita molto positiva nell’approccio e nell’attenzione in particolare, perché abbiamo concesso tanti punti a Roumy e Fondren. Ora abbiamo una settimana intera per preparare al meglio la serie playoff contro San Martino di Lupari».

Tabellini

Autosped BCC Derthona-E-Work Faenza 64-74

Parziali (9-22, 31-30, 52-50)

BCC Derthona: Dotto 10, Marangoni 6, Milani, Premasunac, Leonardi 7, Zahui B. ne, Arado 4, Cocuzza ne, Attura 18, Melchiori 6, Penna 13, Gatti ne. All. Cutugno

Faenza: Franceschelli 5, Brzonova 2, Turel 2, Fantini, Fondren 28, Cappellotto, Jakpa 3, Roumy 28, Porcu, Scekic 6. All. Seletti