La Reale Mutua Torino ’81 Iren contro il Mobilpesca Lavagna per cercare la terza vittoria consecutiva

La Reale Mutua Torino ’81 Iren torna a giocare davanti ai propri tifosi e per la diciassettesima giornata di regular season, i ragazzi di Simone Aversa attendono il Mobilpesca Lavagna al Palazzo del Nuoto di Torino. All’andata i gialloblù si sono imposti sui liguri per 8-10. La Torino ’81 arriva dalla vittoria di forza per 7-9 contro l’Ancona, mentre i ragazzi di Martini, con il pareggio casalingo per 11-11 contro il Metanopoli, si ritrovano al terzultimo posto in classifica a quota sedici punti.

Simone Aversa presenta la sfida: «Veniamo da una settimana di lavoro intensa sul piano fisico, non sono soddisfatto in termini di attenzione e concentrazione dei ragazzi in allenamento, non va bene. Il Lavagna probabilmente non merita l'attuale posizione in classifica, le sconfitte subite sono sempre state dignitose; quindi, non voglio vedere approcci molli alla partita o improvvisi cali di concentrazione. È bene sempre ricordarsi quanta fatica facciamo per vincere sul loro campo. Siamo ad un punto del campionato in cui ogni partita ha un peso specifico importante, abbiamo l'obbligo di vincere e continuare a consolidare la nostra posizione in classifica, condensando il senso di responsabilità dei veterani e la voglia di emergere dei giovani».

La partita si disputerà sabato 29 marzo presso il Palazzo del Nuoto di Torino. Il match verrà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook “Reale Mutua Torino ’81 Iren” a cura di Giancluca Valsoano e Franco Nettuno con la regia di Gabriele Lusco.

DICIASSETTESIMA GIORNATA DI SERIE A2M GIRONE NORD:

Spazio R.N. Camogli – Vela Nuoto Ancona

Brescia Waterpolo – R.N. Arenzano

Waterpolo Milano Metanopoli – Chiavari Nuoto

Como Nuoto Recoaro – AGN Energia Bogliasco 1951

Reale Mutua Torino ’81 Iren – Mobilpesca Lavagna

Piacenza Pallanuoto 2018 – Futurenergy R.N. Sori

LA CLASSIFICA

Chiavari Nuoto 44, Reale Mutua Torino ’81 Iren 38, Futurenergy R.N. Sori 30, Vela Nuoto Ancona 27, R.N. Arenzano 25, Waterpolo Milano Metanopoli 25, Spazio R.N. Camogli 24, AGN Energia Bogliasco 1951 19, Piacenza Pallanuoto 2018 18, Mobilpesca Lavagna 16, Brescia Waterpolo 10, Como Nuoto Recoaro 3.