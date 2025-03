La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 cerca la finale dei Playoff Challenge  

Da un minimo di una a un massimo di due partite al PalaFenera per concludere la stagione con la qualificazione alla prossima CEV Challenge Cup, confermando la propria presenza in una coppa europea per il quarto anno consecutivo. La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 si prepara a ospitare domenica, 28 marzo (ore 18), la Bartoccini Mc-Restauri Perugia per la gara di ritorno del secondo turno dei Playoff Challenge A1 Tigotà. Grazie al quinto posto in campionato che permetterebbe di saltare le semifinali, per le biancoblù è in palio un posto nella finalissima di domenica 5 aprile.