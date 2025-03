Oleggio Magic Basket: nuova sfida contro Quarrata

Lancia la carica Guglielmo Youssef: «Abbiamo imparato tanto dalla partita di andata e domani siamo pronti a riscattarci, - dice - intensità in attacco, ma sopratutto in difesa e un buon gioco di squadra sono essenziali per poter provare a vincere la partita. Rispettiamo l’avversario, ma daremo tutto per portare a casa la vittoria».