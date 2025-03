Autosped BCC Derthona: con San Martino di Lupari scattano i playoff

Il sostegno del pubblico, come avvenuto durante tutte le partite della stagione, è stato un fattore importante dei risultati conseguiti dalla formazione allenata da Cutugno. La Società comunica che, a partire dalle ore 12 di oggi, è attiva la vendita dei tagliandi per assistere a Gara 1 dei quarti di finale. Le modalità di vendita dei biglietti sono le consuete: online sul sito di Vivaticket, a Tortona presso la sede del Derthona Basket sia in via San Marziano 4 negli orari di apertura al pubblico e alla biglietteria della Cittadella dello Sport il pomeriggio del giorno di gara.

Il costo dei biglietti rimane invariato rispetto alla stagione regolare: intero 10 euro, ridotto 5 euro per gli Under 18 e gli Over 65. Per gli Under 14 l’ingresso alla Cittadella dello Sport è gratuito.