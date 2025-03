Domenica l’IVECO Cus Torino torna all’Albonico per la sfida contro Rugby Paese

Come afferma anche l’head coach Lucas D’Angelo: «Il Rugby Paese è, a titolo personale, una delle squadre che mi piace di più. Ha un gioco potente con gli avanti e un bel gioco espansivo a livello corale e questa è una filosofia nella quale personalmente mi ritrovo molto. Detto questo, Paese è ben piazzato in classifica e si sta preparando per i play off quindi sappiamo che sarà una partita combattuta di quelle belle da giocare. Noi dal nostro canto veniamo dal segnare cinque mete durante il match con la capitolina cosa non facile da fare in un campionato come quello di quest’anno quindi faremo appello a quella caparbietà offensiva per cercare di ottenere un risultato positivo e portare una bella performance sul campo di casa.»

Per questo motivo il supporto e il tifo del pubblico di casa sarà fondamentale per i nostri ragazzi, vi aspettiamo alle 14:30 al campo A. Albonico (Strada del Barocchio 27, Grugliasco) Per chi non potrà essere presente il match verrà anche trasmessa in diretta sulla pagina Facebook “Cus Torino Rugby”.

Per quanto riguarda le altre categorie, il settore giovanile sarà impegnato nella giornata di sabato 29 marzo. Alle ore 15:30, la squadra Under 18 del progetto NRG Academy affronterà in trasferta a Genova l'Amatori Genova Rugby per la 7ª giornata della Coppa "Mare e Monti". Dopo un turno di riposo, l’obiettivo dei giovani cussini è portare a casa un altro successo.

Contemporaneamente in casa l’Under 14 scenderà in campo per sfidare l’URPA (Unione Rugby Province di Alessandria).

Per concludere, sempre nel capoluogo ligure, alle ore 17:00, sarà la volta dell'Under 16 del progetto NRG Academy, che si confronterà con il CUS Genova Rugby.