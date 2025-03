Sorteggio Champions: la Bertram sfiderà nei quarti Tenerife

Un incrocio durissimo al caldo delle Canarie. Il sorteggio dei quarti di finale svolto stamattina alla Patrick Baumann House of Basketball di Mies, quartier generale della FIBA in Svizzera, ha destinato alla Bertram Derthona Tortona la sfida contro La Laguna Tenerife . La serie al meglio delle tre gare verrà giocata dalla squadra allenata da Walter De Raffaele con lo svantaggio del fattore campo, a causa del primo posto degli spagnoli nel Girone L della seconda fase contro la seconda piazza conquistata dai Leoni bianconeri nel Girone I. Gara-1 è in programma in casa di Tenerife l’ 8-9 aprile , al Pabellon Santiago Marin nella città di San Cristobal de La Laguna, la Gara-2 casalinga il 15-16 aprile al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato, mentre per l’eventuale “ bella ” si volerà di nuovo alle Isole Canarie il 22-23 aprile : il calendario dettagliato con le date e gli orari precisi verrà diffuso nei prossimi giorni.

TENERIFE

Il Club Baloncesto Canarias appartiene da tempo all’elite della manifestazione, vinta due volte (2017 e 2022) e persa nella finalissima in altrettante occasioni (2019 e l’anno scorso), ed è l’unica squadra ancora imbattuta nell’edizione attuale con un record di 12 vinte. La stagione di Tenerife è importante anche in patria, secondo posto in campionato con 19 vittorie e 5 sconfitte ad appena due punti di ritardo dal primatista Real Madrid, mentre il Barcellona, quinto in graduatoria, è dietro di 10 lunghezze rispetto ai canari. La formazione allenata da Txus Vidorreta è espertissima, guidata sul campo dall’eterno Marcelinho Huertas, 42 anni a fine maggio, e avendo a disposizione uno dei tiratori più mortiferi dell’intero panorama europeo nonché campione del mondo in carica con la Germania, David Krämer, che in Champions sta viaggiando con un irreale 56.1% con 6.0 tiri ad incontro.

FINAL FOUR

A Mies c’è stato il sorteggio anche degli incroci per la Final Four del 9-11 maggio. Chi prevarrà tra Tenerife e Derthona se la vedrà nella semifinale in gara secca contro la vincente di Nymburk-Galatasaray, mentre l’accoppiamento dell’altra parte del tabellone vedrà la vincente di AEK Atene-Nanterre sfidare chi uscirà fuori dal quarto di finale che vede coinvolta l’altra squadra italiana rimasta in lizza, la UNAHOTELS Reggio Emilia, opposta anch’essa ad un’avversaria spagnola, Malaga.

DICHIARAZIONI

Presente a Mies per il club bianconero l’amministratore delegato Ferencz Bartocci: «Partecipare al sorteggio della Final Four è stato emozionante, ci hanno definito una realtà romantica della pallacanestro per il risultato storico che il club ha raggiunto in così pochi anni. Esserci è un grande onore, la consapevolezza per tutti che stiamo facendo un passo davvero nella storia della pallacanestro internazionale: qui, nella casa del basket, è proprio questo che si respira. C’è grande attesa per il nostro debutto in questa fase finale della competizione, quindi godiamocelo appieno. Mi auguro che i nostri tifosi ci seguano davvero numerosissimi».

Il commento di coach De Raffaele: «Credo che tutti conoscano quella che è la storia di Tenerife come club, ha già vinto la BCL due volte e altre due volte ha fatto la finale, quindi sulla sua forza non ci sono dubbi. Per noi, però, deve essere un grande stimolo, con il desiderio di fare qualcosa di clamoroso, di competere con squadre di questo livello. E’ un tipo di sfida che serve anche per capire cosa eventualmente ci manchi e dove vogliamo tendere, ovvero arrivare a quel livello. Però, ripeto, dal nostro punto di vista è un onore andare ad affrontare avversarie come Tenerife».