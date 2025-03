Tecnoengineering Moncalieri: al PalaEinaudi test importante contro la capolista

La Tecnoengineering Moncalieri torna sul parquet di casa per l’undicesima giornata di ritorno del campionato Techfind Serie A2. Dopo la convincente vittoria in trasferta contro la Virtus Academy Benevento (42-64), la squadra di coach Terzolo affronta la Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno , capolista del campionato e vittoriosa all’andata per 82-65.

Le toscane guidano il campionato con un record di 19 vittorie e 4 sconfitte e, nell’ultimo turno, hanno reagito alla partita persa contro Repower Sanga Milano battendo nettamente la Nuova Icom San Salvatore Selargius (73-45). I numeri mostrano come la Polisportiva Galli sia prima per distacco per punti realizzati in questa stagione, con una media di oltre 74 punti a partita. A trascinare l’attacco del team di coach Garcia fino ad ora sono state Rossini, Policari e Mioni, tutte con una media punti a partita in doppia cifra.

Le Lunette si preparano a una sfida di prestigio contro la miglior squadra della stagione. A tre giornate dalla fine della regular season la squadra di coach Terzolo occupa il 10° posto, ultimo slot utile per la salvezza diretta, con due punti di vantaggio su Torino Teen Basket e Salerno, entrambe sconfitte nell’ultimo turno e attese da uno scontro diretto. I rimbalzi saranno un fattore chiave: all’andata, le gialloblù fecero registrare il peggior record stagionale in questo fondamentale, ma i 17 rimbalzi complessivi di Salvini e Ngamene contro Benevento testimoniano i recenti progressi sotto canestro. Per superare la Polisportiva Galli e tenere alto il morale in vista degli ultimi due appuntamenti della stagione regolare servirà una prestazione di squadra ai limiti della perfezione.

Le due squadre scenderanno in campo domani, sabato 29 marzo, alle ore 19:00 con ingresso gratuito al PalaEinaudi. Il match sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube Moncalieri Basketball. La direzione di gara sarà affidata ai Sig.ri Mariotti Davide (Primo Arbitro) e Spinelli Jacopo (Secondo Arbitro).