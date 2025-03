Collegno si prepara alla battaglia contro Legnaia

Collegno Basket si prepara a scendere in campo per il secondo appuntamento del girone di ritorno della seconda fase dei Play-In Out Conference Nord Ovest di serie B Interregionale. Questa sera, sabato 29 marzo alle ore 20:45 , i Lions affrontano al PalaCollegno Cantine Lorano Olimpia Legnaia , in una sfida che si preannuncia importantissima per le sorti della classifica.

La formazione di coach Comazzi arriva all'incontro con l'intento di riscattare la pesante battuta d'arresto subita al PalaCorsoni contro la Stosa Virtus Siena, dove un primo tempo difficile ha compromesso l’esito della gara nonostante una buona reazione nella seconda metà della gara. Il gap accumulato nel primo parziale non è stato più colmato, condannando i Lions alla sconfitta.

Nel match di andata, i biancorossi non sono riusciti a espugnare il PalaFilarete, cedendo per 85-74 contro una Legnaia che ha sfruttato appieno un primo quarto in cui i Lions sono rimasti sotto ritmo. Collegno, pur mostrando carattere, ha visto sfumare la rimonta a causa della partenza a rilento.

Olimpia, dal canto suo, ha avuto un cammino impeccabile nella seconda fase, registrando 6 vittorie e 1 sola sconfitta, quella contro Crocetta. Nella gara più recente, i toscani hanno dominato contro Gallarate, consolidando la terza posizione in classifica a soli due punti dalle prime due posizioni occupate da Virtus Siena e Mens Sana Siena.

Il roster di Legnaia è molto equilibrato, con numerosi giocatori in grado di fare la differenza. I top scorer Scali (15.7 punti di media) e Nepi (14.7 punti) sono affiancati da Sulina (9.7), Del Secco (9), Stoch (8.9), Merlo e Cutuk, tutti pedine fondamentali nelle rotazioni di coach Russo.

Per Collegno, la sfida si preannuncia difficile, ma la squadra è consapevole dell’importanza di una prestazione di carattere, concentrazione e cinismo per provare a conquistare due punti vitali per la salvezza.

L'appuntamento è quindi fissato per questa sera alle ore 20:45 al PalaCollegno. I biglietti sono acquistabili online al link liveticket o direttamente presso la biglietteria del palazzetto: 10 € biglietto family, 5 € biglietto singolo, 3 € biglietto ridotto.

CLASSIFICA

Virtus Siena - 26

Mens Sana 1871 Siena - 26

Olimpia Legnaia - 24

Don Bosco Crocetta - 22

Spezia Basket Club - 22

Basket Cecina - 18

Seagulls Genova - 16

Collegno Basket - 12

Campus Varese - 12

Basketball Gallarate - 12

ABC Castelfiorentino - 12

Basket Club Serravalle - 2