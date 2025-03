Continua la corsa della Novipiú: battuta anche Saronno

Monferrato inizia fortissimo con un parziale di +12, ma i padroni di casa sono determinati e rientrano subito in carreggiata. Martinoni va in doppia cifra con 4/4 dal campo e 2/2 dalla lunetta. Saronno reagisce nel secondo periodo, cercando di colmare il divario. Andrea Quinti contribuisce con 8 punti nel quarto, mentre la difesa aumenta l’intensità. Tuttavia, Monferrato risponde colpo su colpo, mantenendo il vantaggio. Il quarto si conclude con un parziale di 27-21 a favore di Saronno, riducendo lo svantaggio complessivo a 47-46.

Entrambe le squadre mostrano grande energia nel terzo periodo.

Saronno riesce a prendere il comando per brevi tratti, grazie a una serie di giocate efficaci. Giacomo Maspero segna 7 punti nel quarto, contribuendo al parziale di 26-21 per Saronno, che entra nell’ultimo periodo in vantaggio 72-67. Nel periodo finale, Monferrato intensifica la pressione difensiva e aumenta l’efficacia offensiva. Dalton Pepper guida la rimonta con 12 punti nel quarto, mentre Niccolò Martinoni aggiunge 8 punti. Saronno lotta per mantenere il vantaggio, ma Monferrato continua a segnare, chiudendo il quarto con un parziale di 29-19 e assicurandosi la vittoria finale per 97-92.

Con questo successo i monferrini vanno a quota 38 punti rimanendo nella scia del treno per l’accesso diretto ai Playoff. Qualche giorno di riposo e poi si torna in palestra per preparare la sfida di domenica prossima, ancora in trasferta, sul campo della Bakery Piacenza.

Coach Fabio Corbani al termine della gara: «Contro Saronno non era assolutamente scontato fare due punti, come non fu scontata la partita dell’andata. Una bellissima partita all’andata, così come anche oggi. Ho fatto i complimenti al loro allenatore perché dal mio punto di vista e gusto personale sono la squadra che offensivamente gioca meglio nel nostro girone. Quindi sapevamo essere una partita difficile, affrontata con il giusto atteggiamento, potevamo andare via nel primo tempo, siamo però stati bravi a rimanere aggrappati alla partita anche nel momento di difficoltà. Poi abbiamo avuto una reazione e sono contento perché l’abbiamo avuta con i ragazzi giovani, con Basta, Marcucci, Ravioli, anche Stazzonelli oggi ha fatto una partita di grandissima personalità. Ovviamente anche tutto il resto della squadra, però oggi i giovani hanno dato un’impronta assolutamente decisiva.»

AZ Pneumatica Robur Saronno – Novipiù Monferrato Basket 92-97

Parziali (20-26, 27-21, 26-21, 19-29)

AZ Pneumatica Robur Saronno: Andrea Quinti 24 (12/16, 0/1), Gabriele Pellegrini 21 (5/11, 2/6), Matteo Beretta 14 (2/3, 3/5), Giacomo Maspero 13 (4/7, 1/7), Andrea Negri 10 (2/4, 2/3), Francesco De capitani 5 (2/7, 0/1), Pietro Nasini3 (0/0, 1/2), Stefano Colombo 2 (1/1, 0/0), Matteo Fioravanti 0 (0/2, 0/1), Davide Tresso 0 (0/1, 0/1), Riccardo Mariani 0 (0/0, 0/0), Marcello Canton 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 11 – Rimbalzi: 43 11 + 32 (Gabriele Pellegrini9) – Assist: 25 (Matteo Beretta, Francesco De capitani 5)

Novipiù Monferrato Basket: Niccolo Martinoni 33 (10/14, 1/6), Dalton Pepper 16 (4/10, 2/8), Umberto Stazzonelli 13 (3/7, 2/3), Francesco Guerra 10 (0/1, 2/4), Jakub Wojciechowski 10 (0/3, 2/4), Francesco Marcucci 7 (2/4, 1/2), Simone Vecerina 6 (1/7, 1/2), Pietro Basta 2 (1/1, 0/1), Luca Ravioli 0 (0/0, 0/0), Mamoudou Dia 0 (0/0, 0/0), Mario Bertaina 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 22 / 23 – Rimbalzi: 36 11 + 25 (Niccolo Martinoni13) – Assist: 14 (Francesco Guerra 4)