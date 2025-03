La Bertram salpa per Venezia: scontro diretto con vista playoff tra squadre in formissima

BIG MATCH Se Tortona può vantare 8 vittorie di fila equamente divise tra campionato e coppa, gli avversari allenati da Neven Spahija rispondono con 5 successi su 5 in Serie A (l’ultimo in un altro scontro diretto a Reggio Emilia per 92-87) e 9 nelle ultime 11 gare, il miglior ruolino in Italia. Le similitudini tra le due contendenti riguardano anche la situazione di classifica. Di fronte ci saranno la nona e l’ottava squadra della graduatoria divise soltanto da 2 punti che al momento fanno tutta la differenza tra l’essere dentro o fuori dalla zona-playoff, i 26 dei veneziani contro i 28 tortonesi. Una quota, quest’ultima, che l’anno scorso bastò alla stessa Bertram per qualificarsi ai playoff da ottava e che invece adesso ha raggiunto con 7 turni d’anticipo sulla fine del campionato senza alcuna certezza di poter disputare la post season. In quest’ottica sarà importante anche stare attenti alla differenza canestri, con il +7 dell’andata di metà dicembre (89-82) favorevole al Derthona.

IL GRANDE EX Sarà il primo ritorno da avversario a Venezia per coach Walter De Raffaele, condottiero di 2 scudetti, 1 Coppa Italia e 1 Fiba Europe Cup sulla panchina degli orogranata, di cui ha scritto un’epoca dal 2011 al 2023. Un paio dei suoi trionfi li ha condivisi con un altro bianconero, Paul Biligha, vincitore in canotta Reyer di uno degli scudetti e della coppa europea e tra i protagonisti del fresco successo-qualificazione su Würzburg in BCL con 14 punti e 20 di valutazione in appena 15 minuti.

DOVE VEDERLA IN TV La gara sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

DICHIARAZIONI «E’ una partita importante ma non decisiva visto che mancano ancora tante sfide e quindi tanti scontri diretti in generale», dice alla vigilia De Raffaele. «Venezia è in grande condizione, per noi sarà importante reclutare energie fisiche e mentali, dopo lo sforzo di mercoledì in coppa contro Würzburg, per cercare di impattare quella che è una delle caratteristiche di Venezia, ovvero l’atletismo e la fisicità, oltre al talento di una squadra così lunga e con così tanta qualità. Così come sarà prioritario cercare di non farli correre in campo aperto. E’ una partita che si preannuncia molto dura, come lo sono del resto tutte da qui alla fine, perché tutte le squadre giocano per qualche obiettivo. Ovviamente per me sarà un match diverso dagli altri, sarà emozionante tornare, dentro di me c’è tanto amore per Venezia, per me e la mia famiglia sono stati 13 anni di vita importanti, in campo e fuori, in campo ovviamente per i trionfi conquistati, fuori per i rapporti trasversali che si sono creati tra gruppo di lavoro, giocatori, la proprietà. Ci saranno tante persone che saluterò molto volentieri».