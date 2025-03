Prima giornata di gara per il 42° Uovo d’Oro Lauretana

Sulle piste del Colle del Sestriere sabato 29 marzo si è disputata la prima giornata di gara , riservata alle categorie Allievi e Ragazzi , valida per l’assegnazione del 42° Uovo d’Oro Lauretana . È stata una giornata di grande agonismo in pista, ma anche di allegria e di divertimento. In zona arrivo è stato allestito un colorato villaggio sponsor per intrattenere il pubblico ed a fine gara tutti i partecipanti hanno ricevuto il classico uovo di cioccolato quale dolce anticipazione di Pasqua.

I primi 10 classificati di ogni categoria, oltre alla classica coppa ed ai bellissimi premi messi in palio dai prestigiosi sponsor, si sono aggiudicati il windstopper Rossignol personalizzato per l'evento. Sono stati sempre tantissimi i premi in estrazione per i più fortunati.

Ecco i vincitori della prima giornata di gara, partendo dai più grandi, categoria Allievi, sono due gli atleti che sono saliti sul gradino più alto del podio, a pari merito, Giovanni Ceccarelli dello Sci Club Borgata Sestriere e Mattia Bruno Tondo dello Sci Club ASKILL Livigno, una sfida sul filo del centesimo a riconferma dell’alto livello agonistico della manifestazione. In campo femminile la più veloce è stata Lavinia Sambuco dello Sci Club Livata. Nella categoria Ragazzi si sono imposti Edoardo Badaracco dello Sci Club Les Arnauds e Anna Reita dello Sci Club Sestriere.

Domani scenderanno in pista i Pulcini per conquistare il 42° Uovo d’Oro Lauretana!

La giornata sarà dedicata agli atleti più giovani, appartenenti alle categorie Cuccioli, Baby e Super-Baby. Nel pomeriggio alle ore 14 è in programma l’allegra e colorata sfilata di tutti gli Sci Club per le vie del paese con la presenza del Corpo Musicale di Villar Perosa. Alle ore 14.30 in Piazza Fraiteve avrà luogo la premiazione e l’estrazione premi per atleti e Sci Club che hanno preso parte alla seconda giornata di gara.

Per l’assegnazione del trofeo 42° Uovo d’Oro Lauretana bisogna perciò aspettare fino a domani.